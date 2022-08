Após ser destituído do União Brasil, Alan Rick diz que tomará medidas judiciais contra Bittar

O deputado federal licenciado e postulante a vice-governador na chapa majoritária do governador Gladson Cameli (Progressistas), Alan Rick (UB), emitiu uma nota nesta quinta-feira, 4, para afirmar que deverá tomar providências acerca de sua destituição da direção da sigla pelo senador licenciado, Márcio Bittar, presidente do UB no Acre.

De acordo com o parlamentar, a atitude de Bittar lhe pegou de surpresa. “Fui surpreendido com minha destituição e de vários outros membros da executiva estadual do União Brasil por ação coordenada pelo senador licenciado Márcio Bittar”, declarou.

Em sua justificativa para se manter na executiva da sigla, Rick mencionou seus serviços prestados ao Acre durante os 8 anos de mandato na Câmara Federal. “Trabalhei ao lado do governador Gladson Cameli no enfrentamento da Pandemia. E esses são só alguns exemplos”, explicou.

Em determinado trecho da nota, Alan contou que a manobra de Bittar foi “arbitrária” e garantiu que vai contra atacar, tomando as providências necessárias. “Entendo que a destituição da executiva estadual por decisão unilateral do presidente, o senador Márcio Bittar, ocorreu de forma arbitrária, ilegal e desrespeita o trabalho de todos os envolvidos para a construção do União Brasil no Acre”, argumentou.