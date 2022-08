Interessa ao PT ter candidato próprio ao governo?

Almoços, jantares e coffee break entre as lideranças do PT, PCdoB, PV e PSB não foram suficientes para construir uma composição entre o ex-governador Jorge Viana e o deputado Jenilson Leite, que findou chutando o pau da barraca surpreendendo a todos, já que as conversações caminhavam para um bom desfecho nas convenções marcadas para esta sexta-feira, 5. Com isso, Jorge apressou-se a declarar-se candidato ao Senado.

Até sexta feira pode acontecer muita coisa envolvendo o PT e o PSB, inclusive nada. Com a desistência de Jessica Sales o MDB espichou o olho para cima de Jenilson Leite que afirmou disputar o Senado também. A questão é a incompatibilidade da chapa: Mara é bolsonarista radical e Jenilson lulista e esquerdista juramentado. É como colocar água e óleo numa bacia, não se misturam.

O PT diz que espera a volta de Jenilson. Muito mais para responsabilizá-lo pelo rompimento do que por desejo e confiança. Sem Jenilson, não interessa mais ao PT ter candidato ao governo. O objetivo é colocar Jorge Viana no Senado de volta, principalmente com a perspectiva de Lula se eleito presidente. Sem candidato a governador, Jorge Viana casa votos com Gladson Cameli, Sérgio Petecão, até com Mara Rocha e Márcio Bittar. Porém, dentro do PT há quem discorde achando que o partido deva ter um nome para fazer dobradinha com Jorge Viana. Mas, que nome?

“A política tem a sua fonte na perversidade e não na grandeza do espírito humano”. (Voltaire).

. Faltam apenas dois meses para saber quem está certo nessa confusão toda:

. Se Bolsonaro ou Lula!

. Democracia é isso!

. Aqui no Acre também.

. Se saberá em breve se o governador Gladson Cameli estava certo ao tirar de perto dele alguns aliados ou não.

. As urnas vão dizer.

. O que se sabe por enquanto é o que as pesquisas dizem, que ele continua bem na frente dos adversários.

. Em mais de 30 anos de jornalismo político eu nunca vi na minha vida um prefeito apoiar dois candidatos a governador ao mesmo tempo.

. “Ninguém pode servir a dois senhores”. (Jesus, o Filho de Deus, preso, torturado, morto numa cruz e ressuscitado ao 3º dia).

. É muita coisa para passar despercebida.

. Jesus é o salvador do mundo, Bolsonaro não salva nada, nem a alma dele.

. O Lula, idem!

. O menos arrogante deles será eleito porque, segundo Simão Pedro, Deus, o Pai, dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos.

. Portanto, não se espante com o que vem pela frente…

. A maior idiotice do mundo é brigar por política e por políticos, principalmente no Brasil.

. Lá na frente a pessoa se arrepende quando descobrem que…deixa prá lá!

. Bom dia!