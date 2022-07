Apresentadora Xuxa ouve angústias de indígenas e filha de Chico Mendes sobre a floresta

O Parque Nacional da Serra do Divisor foi a área de proteção ambiental do Acre que mais visitantes recebeu em 2021. De acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) o Divisor recebeu 365 visitantes no ano passado, número que contrasta com 2020, ano em que os parques nacionais do Acre praticamente não receberam visitantes em 2020 por causa da Covid-19.

Sem visitantes em 2020 e 2021, a Reserva Extrativista Chico Mendes recebeu 10.375 turistas entre 2018 e 2019.

Sete unidades do Acre se abrem à visitação pública: o Parque Nacional da Serra do Divisor, Flona (Floresta Nacional) Macauã, Flona de São Francisco, reserva biológica do Rio Acre, Flona Iquiri e Resex Cazumbá-Iracema -e é que mais recebe turistas.

No total, 13.324 pessoas visitaram essas unidades desde o ano de 2000, com algum intervalo no período. Fora o Divisor, apenas a Esec Rio Acre, que protege as nascentes do manancial, recebeu visitação em 2021. O Divisor é a região de maior diversidade do planeta Terra, segundo cientistas, mas está ameaçado pelo projeto da estrada que liga Cruzeiro do Sul a Pucallpa, no Peru.

No País, os parques nacionais brasileiros sob a gestão do ICMBio atingiram um novo recorde histórico de visitação e alcançaram a marca de 6,9 milhões de visitas em 2021, contra 4,4 milhões no ano anterior. A variação real da demanda no período foi de 56% nessas unidades de conservação. Os dez parques nacionais mais visitados em todo o país, em 2021, representaram 65% do total de visitas entre as 74 unidades atualmente existentes na categoria. O campeão, mais uma vez, foi o Parque Nacional da Tijuca (RJ), com mais de 1,7 milhão de visitantes (1,2 milhão a mais que em 2020).

A unidade é consagrada pela procura turística histórica, o extenso “cardápio” de oportunidades de recreação em contato com a natureza e pela infraestrutura disponível. O topo da lista abriga uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno, o Cristo Redentor, e é palco da Trilha Transcarioca, pioneira da Rede Nacional de Trilhas de Longo Curso.