“Fundão Eleitoral” sob a mira do Leão e da Justiça Eleitoral

Empresas e pessoas físicas que quiserem ter dor de cabeça basta envolverem-se em irregularidades com recursos do Fundo Especial Eleitoral, o chamado “fundão de campanha” majorado de R$ 1,2 bilhões para R$ 4,9 bilhões pelo Congresso Nacional e sancionado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro (PL).

A Receita Federal, Justiça Eleitoral, Ministério Público e Polícia Federal irão fiscalizar a aplicação do fundão de campanha. Não só partidos e candidatos, mas, também, as empresas e pessoas que, de uma forma ou de outra, estiverem arroladas nas prestações de contas apresentadas.

A legislação está mais rigorosa na apuração das contas de campanha podendo levar a cassação do registro, impedimento de diplomação, da posse e até a perda do mandato se comprovado irregularidades na aplicação dos recursos. Empresas e pessoas físicas que cometerem crimes, por exemplo, fornecendo notas frias como é comum serão investigadas e punidas com o rigor da lei.

“Sete pecados sociais: política sem princípios, riqueza sem trabalho, prazer sem consciência, conhecimento sem caráter, comércio sem moralidade, ciência sem humanidade e culto sem sacrifício”. (Mahatma Gandhi)

. Tomo corpo o movimento que deseja Jorge Viana disputando o governo dentro e fora de segmentos da esquerda.

. Articulações para um eventual segundo turno entre o governador Gladson Cameli e Jorge Viana estão acontecendo.

. A taboca vai rachar!

. Na composição, o deputado Jenilson Leite disputaria o Senado.

. César Messias, como vem sendo ventilado nos últimos dias, seria o vice de Jorge Viana.

. Por falar em vice, o governador Gladson Cameli precisa de uma Nazaré Araújo Lambert como vice.

. Que não lhe traga dores de cabeça e preocupações.

. Por falar em Nazaré, ela segue o caminho da mãe Maria Lúcia de Araújo que foi deputada federal.

. O MDB já tem um bom vice engatilhado para Mara Rocha.

. A semana também será decisiva para a aliança do Palácio com o senador Márcio Bittar e aliados.

. A pergunta no ar é?

. Márcio Bittar perde a direção do Republicanos para a deputada federal Antônia Lúcia?

. Corre à boca miúda que o senador Márcio Bittar poderia substituir Márcia Bittar pelo seu filho na composição do vice de Cameli.

. Se é verdade ou não, o tempo dirá!

. O deputado Nicolau Júnior (PROGRESSISTA)conquistando territórios no Vale do Acre, ou seja, votos.

. No Juruá o congestionamento também é grande!

. Bom dia!