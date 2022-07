Fieac celebra 34 anos com avanços no desenvolvimento industrial do Acre

Uma das entidades mais relevantes ao desenvolvimento econômico do estado acaba de completar 34 anos de existência. Nessas mais de três décadas, muitas foram as melhorias para que o setor industrial se encontre numa posição de destaque atualmente. De 1988 até 2022, a Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac) tem defendido o crescimento de negócios e aumento da competitividade industrial local.

O aniversário celebrado nessa última quinta-feira, 7 de julho, é mais um que trata os interesses desse segmento empresarial como referência na busca de soluções para o setor. Dentre as comemorações, a instituição aponta que as conquistas relevantes em prol do setor industrial resultam diretamente em melhorias para toda a sociedade acreana.

Para o presidente da Fieac em exercício da Fieac, João Paulo de Assis Pereira, a atuação da Federação das Indústrias por meio do movimento ‘Reage, Indústria’ tem dado novo fôlego a todo o setor produtivo acreano. “Para a construção civil, por exemplo, que movimenta diversos outros setores, conseguimos consolidar, juntamente com o Governo do Estado, o Programa de Estímulo à Construção Civil (PEC/GER), que tem dado prioridade à contratação de indústrias locais para realizar obras públicas de pequeno porte”, destaca.

Todas as conquistas, segundo o presidente em exercício, são possíveis devido à maturidade e ao diálogo que a FIEAC tem mantido com diferentes instituições públicas e privadas. Além de que a gestão do presidente licenciado, José Adriano, perpassa por inúmeras parcerias. “Não mede esforços para fazer com que a Federação das Indústrias auxilie de alguma em tudo que for viável com o único propósito de desenvolver o nosso estado, pois isso é essencial para proporcionar melhores condições de vida para os acreanos”.

O aumento da base sindical da Federação das Indústrias é outro marco da instituição ao longo dos anos, que soma mais de 10 entidades ligadas, tais como Sindicato das Indústrias de Frigoríficos e Matadouros do Estado do Acre (Sindicarnes/AC), Sinduscon, Sincepav, Sindusmad, Sinpal, Sindigraf, Sindicer, Sindpan, Sindmóveis, Sincon e Sindmineral. Há ainda o Sindicato das Indústrias de Sorvetes (SindSorvetes) e o das Empresas de Ar Condicionado e Refrigeração (Sinear) que estão nos trâmites burocráticos para tentar filiação à Federação das Indústrias.

Ferreira acrescenta que a chegada de cada vez mais sindicatos reforça o quanto a Federação tem feito um trabalho sério com isso sendo bem avaliada pelos empresários locais. “Esse aumento da base sindical também nos deixa otimistas e felizes por vermos que o associativismo, algo tão essencial para a classe empresarial, tem sido cada vez mais fortalecido em nosso estado”.

A Federação tem se preparado para os novos desafios, principalmente relacionados à inserção de novas tecnologias que proporcionem melhoria na atuação da classe industrial acreana. Esse é um dos investimentos importantes que vêm sendo feitos pela entidade nos últimos anos a fim de melhorar ainda mais o segmento.

“O Instituto SENAI de Tecnologia tem dado passos importantes nessa área e está desenvolvendo o Hub SENAI de Inovação e Tecnologia, previsto para ser inaugurado no início de 2023. A proposta é de fortalecer o ecossistema de inovação acreano, gerando novas oportunidades de negócios e contribuindo para o aumento da competitividade das empresas locais”, detalha João Paulo.

Um programa em parceria com o governo que teve ampliação foi o de Compras Governamentais. Antes restrito ao setor moveleiro, o Comprac foi ampliado recentemente para o ramo de confecções, proporcionando que todo o fardamento escolar da rede pública estadual seja comprado diretamente das malharias acreanas. estamos trabalhando também para incluir o setor gráfico, de alimentos e outros nas Compras Governamentais.

Por último, na semana em que a Fieac completou 34 anos, a prefeitura de Rio Branco assinou o decreto que regulamenta a Lei nº 2.027, instituindo o Programa de Compras Municipalizadas com Incentivos à Indústria Local, no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Rio Branco. “Temos sido sensíveis às necessidades da classe empresarial, que ainda se recupera dos prejuízos da pandemia. Conseguimos a isenção de IPTU para indústrias, prioridade à vacinação da nossa força de trabalho, entre outras demandas relevantes”, pontua o presidente da FIEAC em exercício.