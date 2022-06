Versões de WhatsApp? Conheça os 5 mods mais baixados

Não há dúvidas que o WhatsApp hoje é a forma de comunicação digital mais popular do Brasil. Milhões de pessoas usam essa rede social de troca de mensagens todos os dias com seus contatos, seus grupos, suas listas de transmissões.

Mas será que você conhece os mods de WhatsApp? Existem diversas modificações do aplicativo feitas por empresas ou mesmo apenas usuários para dar outras funções ao popular aplicativo.

Mas será que você conhece as modificações mais famosas e suas funcionalidades? Para saber se algum mod pode ser útil para você, hoje vamos listar os 5 mods de WhatsApp mais baixados

O que é um mod app?

Primeiro é importante sabermos exatamente o que é uma modificação de WhatsApp. Um mod nada mais é do que uma versão modificada do app original, que tem como função trazer mais melhorias e novos recursos para ele.



Quase sempre os recursos e melhorias que vem nessas modificações são aquelas que o público sempre pede para a empresa, mas por algum motivo eles não fazem, ou só vem a fazer quando percebem que as pessoas estão usando mais os mods do que o original por conta daquela função específica.

WhatsApp GB

O WhatsApp GB é uma versão do aplicativo que permite que o usuário tenha funções que antes eram limitadas pelo app original. A versão GB é provavelmente a mais famosa e mais completa modificação dessa rede social pela internet.

Nele o usuário pode por exemplo, fazer o envio de arquivos de vídeo maiores que podem ir até 50MB e áudios que podem ir até 100MB.

Vale lembrar que no app original, o limite máximo para ambos é de 16 MB. No caso das fotos, o usuário pode enviar até 90 delas para seus contatos.

Além de vídeos e áudios maiores, também é permitido enviar mensagens para um número maior de pessoas ao mesmo tempo através das listas de transmissão. No original era permitido o envio para até 250 pessoas ao mesmo tempo, já no WhatsApp GB o número pula para 600 pessoas.

Outra função muito útil do app é desligar a conexão da internet somente do WhatsApp, sem a necessidade de colocar o celular em modo avião ou desconectar totalmente a internet do aparelho.

Resposta automática também é uma função muito apreciada pelos usuários, pois dá a chance de programar mensagens automatizadas que vão responder seus contatos automaticamente e rapidamente após terem te falado alguma coisa.

Outra função interessante é restringir as pessoas que podem ver o seu status mesmo tendo você nos contatos, tendo também a opção de poder baixar fotos e vídeos que seus contatos compartilharem nos status, além de poder optar por ser notificado sempre que algum dos seus contatos mude sua foto de perfil.

Existem outras funções disponíveis nesse app mod também, são eles:

Acesso a múltiplas contas em um mesmo dispositivo, algo proibido no original

Atribuir novos emojis a uma conta, podendo assim tornar as conversas mais divertidas, além também de permitir que você modifique o tamanho das fontes utilizadas nas conversas.

Filtro de mensagens, no qual você pode usar para apagar conversas específicas

Função Anti-Revoke, que faz com que as mensagens deletadas sejam salvas no seu dispositivo para serem lidas mais tarde.

WhatsApp Plus

O WhatsApp Plus é quase tão popular quanto o WhatsApp GB, sendo uma modificação que traz uma riqueza maior de emojis e planos de fundo, além de uma interface visual mais completa.

Existem cerca de 700 modelos de temas gratuitos disponíveis no sistema do WhatsApp Plus.

Uma função útil para quem não gosta que as pessoas percebam que ela está digitando algo, é desativar esse modo através do WhatsApp plus.

É possível também desativar o status de gravar áudio, onde assim como ninguém poderá saber quando você está digitando, não podem saber também quando estiver gravando um áudio.

Existem outras coisas que podem ter o visual modificado dentro desse mod de app, entre elas estão:

Cores, tamanho e cabeçalho das imagens do chat

Tamanho e cabeçalho das imagens dos contatos

Tamanho e visual das notificações

Poder desativar algumas funções como por exemplo mensagens de voz e animações

Cores e tamanho do widgets

As cores do ícone do aplicativo

Registra o tempo que você passou conectado e também o tempo que você passou sem usar o app

Limpador de mensagens, você pode excluir chats que estejam incomodando ou apenas fazendo um peso de memória desnecessário no seu celular.

Assim como o WhatsApp GB, o Plus também permite limite de compartilhamento de arquivos maior que o do app original, podendo chegar até 50MB também, e conservando a qualidade da imagem.

Outra semelhança do Plus para o Gb é a possibilidade de usar respostas automáticas, para responder seus contatos rápida e automaticamente assim que eles enviarem alguma mensagem para você.

JT WhatsApp

Entre suas vastas modificações, o JT Whatsapp permite que o usuário possa usar duas contas no Whatsapp de forma simultânea, algo que sempre foi um pedido dos usuários ao app original e que nunca foi atendido.

Além disso, o app mod permite que você desative o recurso visto por último para as outras pessoas, mas diferente de como é no app original, você ainda pode ver o visto por último das pessoas, deixando apenas o seu oculto de verdade.

Ele também permite que seu status possa ser mais longo, dando ao usuário 250 caracteres para serem preenchidos, um número muito mais em comparação a quantidade de caracteres que o app original permitia.

FMWhatsApp

Também conhecido como Fouad WhatsApp, o app mod tem o poder de aumentar o limite de arquivos compartilhados para 1GB,

Ele traz a opção de bloquear conversas, introduzindo a necessidade de digitar um número Pin ou um padrão para poder ter acesso a aquela conversa específica, trazendo mais segurança para o usuário.

Além disso, o FM WhatsApp também permite que o usuário tenha mais de uma conta no Whatsapp, tenha mais pacotes de emojis para conversas, aumenta o tamanho máximo de arquivos compartilhados, dá mais de 4000 mil temas visuais criados por uma comunidade ativa do app mod, entre diversas outras coisas.

WhatsApp Aero

O WhatsApp Aero também traz diversas funções para o app, entre elas tem o de nenhuma mensagem poder ser apagada por quem enviou, sendo muito útil para saber tudo o que enviem para você ainda que tentem apagar.

Com ele você pode também ocultar todos os vídeos, fotos e gifs que recebeu no whatsapp da galeria do seu celular.

Além disso, ele pode também identificar pessoas que visitaram o perfil do usuário, dá mais opções de interface permitindo que o app fique muito diferente do oficial visualmente falando, adicionar emojis que só existem no Facebook para o WhatsApp, entre muitos outros recursos.

Agora que você já sabe todos os mods para WhatsApp mais baixados da internet, basta escolher qual tem as funções que mais te agrada e deixar o seu app e o seu celular ainda mais divertidos.

Como instalar um app mod de Whatsapp?

É preciso lembrar que nenhum mod está disponível diretamente nas lojas de aplicativos do celular como a Play Store, sendo assim, é necessário ganhar acesso ao link do app mod, geralmente através do site do criador para baixar o app em formato APK, que pode ser instalado no seu celular individualmente.

Depois de baixá-lo, basta instalar ele em seu celular e seguir as orientações da tela para começar a usar.

É importante lembrar a todos que essas modificações não estão disponíveis para IOS, o sistema operacional do Iphone, portanto você só pode baixar e usar caso for um usuário de android.

É seguro usar uma modificação de WhatsApp?

É sempre importante ler sobre a reputação de um app mod antes de baixá-lo e utilizá-lo. Sempre olhe o depoimento de pessoas que já o baixaram e quais foram suas experiências antes de escolher qual você vai utilizar.

Isso é importante porque por se tratar de um mod, isto é, um app que não é oficial do Whatsapp, eles não são responsáveis por possíveis problemas que possam surgir na hora de utilizar essas melhorias e modificações.

Também certifique-se sempre de fazer o download desses apps em sites oficiais dos criadores ou sites que você sabe que sejam confiáveis, evitando trazer programas suspeitos e mal intencionados para dentro do seu smartphone. Tenha sempre certeza de que você está baixando.

Vale lembrar também que a função web do WhatsApp continua funcionando normalmente mesmo com as modificações instaladas, ou seja, você não precisa abrir mão dessa função tão útil para poder trazer modificações e melhorias ao seu WhatsApp.