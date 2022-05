Com Lula liderando pesquisas, Jorge Viana vê boas perspectivas

O ex-presidente Lula (PT) vem liderando todas as pesquisas de opinião pública realizadas até agora. Se elas estiverem corretas a polarização entre ele e o presidente Jair Bolsonaro (PL) cristaliza. A terceira via patina, o ex-juiz Sérgio Moro (União Brasil) desapareceu do radar. Ciro Gomes encalhou em cerca de 9%. Aliás, Ciro desidrata com o voto útil migrando para Lula ou Bolsonaro.

A eleição para presidente, ao que parece, será plebiscitária. Quem odeia Lula (mesmo não gostando do Bolsonaro) vota nele; o inverso também vem acontecendo. Muitos eleitores do Lula não o querem na presidência novamente, mas querem derrotar Bolsonaro nas urnas eletrônicas.

No Acre, Jorge Viana acredita que a boa performance de Lula nas pesquisas poderá alavancar as chapas proporcionais e majoritárias. Com uma possível vitória de Lula, o cenário político no estado mudaria completamente em favor do PT, que tem Marcos Alexandre, Raimundo Angelim e Jorge Viana como seus expoentes para eleições futuras. Na avaliação dos petistas, se Jorge Viana voltar para o Senado a configuração política atual teria outra perspectiva de poder já nas eleições municipais de 2024.

“Melhor ser temido ou amado? Temido, porque o amor para muitos demonstra ser uma fraqueza”. (interpretando Maquiavel)

. O governador Gladson Cameli (PROGRESSISTAS) continua se movimentando bem em todo o estado.

. Passa por cima de partidos e lideranças e dialoga diretamente com a população de onde está, no poder.

. Gladson faz isso como nenhum outro.

. Há quatro meses de uma eleição de governador, quem estaria disputando o poder dentro do seu próprio partido?

. Isso mesmo, Gladson!

. Essa situação com aliados, ex-aliados e mais os que vierem a ser dentro do PP não o abalou em nada.

. É preciso ser estudado no futuro.

. Sobre o senador Márcio Bittar (União Brasil) final de semana alguém disse o seguinte:

. “Ele, o Márcio, precisa ter paciência e ajudar o Gladson a continuar governador, não deve se precipitar por causa da questão da Márcia Bittar”.

. Disse mais:

. “Deixa a Márcia concorrer ao Senado pelo PL, se tantos candidatos favorecem ao Jorge Viana não é culpa dele, nem dela”.

. Aliás, Márcio se esforçou muito para manter o grupo de 2018 unido, mas quando não dá, não dá.

. A pergunta no momento é:

. Qual será a posição do governador Gladson se a senadora Mailza continuar na presidência do PP e for candidata à reeleição com apoio do Ciro Nogueira?

. Se alguém souber responda?

. E se Mailza perder, o que fará?

. Os dois estão imbricados no PROGRESSISTA.

. Pesquisa entre os evangélicos demonstrou uma situação inusitada:

. Bolsonaro 36% e Lula 34%; explicação de articuladores da esquerda: Evangélicos frequentam supermercados.

. Bom dia, a semana promete!