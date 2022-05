Humaitá perde mais uma vez e dificulta classificação para a próxima fase

O Rio Branco conquistou fora de casa um importante resultado neste sábado, 28, pelo Campeonato Brasileiro da Série D. Jogando no estádio Aluizão contra o Porto Velho, o Estrelão venceu por 1 a 0, alcançou 14 pontos, e chegou a liderança do grupo na competição ao lado do Amazonas que ainda joga neste domingo.

O único gol do jogo foi marcado pelo zagueiro Hiago Santos nos acréscimos do primeiro tempo. O Rio Branco soube segurar a pressão do time rondoniense durante toda a segunda etapa e conseguiu o resultado positivo. A partida marcou o encerramento de metade da primeira fase de classificação. A partir da próxima semana acontecem os jogos de “volta” com as outras equipes. O Rio Branco volta a enfrentar o Porto Velho, só que a partida será disputada na capital acreana.

Humaitá enfrenta o São Raimundo neste domingo

Diferente do Rio Branco, o Humaitá, atual campeão acreano, faz uma campanha muito ruim na competição e hoje é o vice-lanterna no grupo com apenas 4 pontos.

Para tentar se recuperar no campeonato, o Tourão de Porto Acre enfrenta o São Raimundo do Amazonas, neste domingo, 29, no estádio Florestão, a partir das 16 horas.