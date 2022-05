O Palácio manda a fatura do apoio de Mailza a Bocalom…

Tudo na vida tem um preço. Em política, mais ainda porque não existe café, almoço ou jantar de graça. A conta do apoio da senadora Mailza Gomes, presidenta regional do PROGRESSISTAS, a candidatura do então candidato a prefeito em 2020, Tião Bocalom, contrariando o Palácio Rio Branco que optou pela reeleição de Socorro Neri, PSB à época, chegou e alta. O Palácio optou pela candidatura do deputado Alan Rick (União Brasil), que escolheu ficar com o governador Gladson Cameli e Neri. Este é o drama e a trama política envolvendo a questão do Senado no PROGRESSISTAS.

É de conhecimento público que Mailza Gomes, o senador Sérgio Petecão (PSD), deputados estaduais e membros do diretório do PP preferiram Tião Bocalom à Socorro, isolando Gladson. Este ano Petecão é candidato a governador e Mailza a reeleição com apoio de Bocalom (que é contra Gladson). Os deputados estaduais e dirigentes que estiveram com Mailza em 2020 pularam do barco porque precisam garantir suas reeleições e empregos. Romper com o Palácio agora é suicídio político. Não é nada pessoal, Já dizia Michael Corleone: “Negócios são negócios” … e política também é negócio. Resta agora saber se Mailza vai mesmo para o enfrentamento. Atropelada ela já foi. Talvez faça como os antigos que diziam: “Barco perdido, bem carregado”. Talvez, não!

“O que dói não é o tombo, é saber quem deu a rasteira”. (Popular)

. Em se tratando de política, nada é duradouro, nada é permanente, alianças, casamentos e pactos se desfazem como pétalas ao vento.

. É humano!

. Bater o ex-governador Jorge Viana para o Senado com tantos candidatos concorrendo é praticamente impossível.

. Porém, há quem ache que não!

. O TSE homologou ontem a primeira federação política da história do Brasil formada pelo PT, PCdoB e PV.

. PT e PCdoB agora são irmãos de verdade, muito embora briguem de vez em sempre como as boas famílias fazem.

. Muito esquisito essa quebradeira toda na prefeitura de Cruzeiro do Sul…

. Nos últimos seis anos as prefeituras do Acre bamburraram de dinheiro do governo federal e ICMS, além dos convênios.

. Aliás, muito dinheiro a ser prestado contas no futuro.

. A propósito, o uso e abuso político e econômico de algumas prefeituras por conta da eleição este ano é escandaloso.

. Ninguém faz nada?

. Faz, fica observando!

. O corrupto é como um parasita:

. O município definha enquanto o seu patrimônio e o da família cresce.

. Tem jeito?

. Não, não tem!

. Bom dia!