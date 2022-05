Jorge Viana não desistiu do governo

O EX-SENADOR JORGE VIANA (PT), continua com o sonho na sua agenda de disputar o governo do estado. Deverá empurrar até próximo das convenções partidárias, em julho, a sua decisão oficial a que cargo sairá candidato. Se o cenário for favorável, pode resolver disputar o governo, foi o que revelou ontem em uma conversa com o BLOG.

Está percorrendo os municípios, fazendo reuniões, ouvindo vários segmentos, sobre a sua candidatura. “A aceitação está muito boa”, falou JV. Ontem, estava em Cruzeiro do Sul. Uma pesquisa do PT que está em campo deverá nortear a sua posição política para esta eleição. Tudo isso pode ser traduzido da seguinte forma: a tendência natural é a candidatura ao Senado, mas se acontecer algum ponto fora da curva com o governador Gladson no desfecho da Operação Ptolomeu, pode colocar o Palácio Rio Branco na sua mira política. É aguardar, o tempo é o senhor da razão.

FICA DE MÃOS ATADAS

RETARDAR até julho a decisão sobre a que mandato disputará a eleição, como projeta Jorge Viana, deixa até lá a candidatura do deputado Jenilson Leite (PSB) ao governo de mãos atadas, emparedada, sobre alianças.

NÃO PERDEU O OTIMISMO

O CANDIDATO a deputado federal Pedro Valério (União Brasil), mesmo tendo ficado fora da direção partidária, avalia que pode sim se eleger, por ter o apoio das bases partidárias, nos municípios onde a sigla tem diretórios. Valério é da antigo na política, sempre de mãos limpas.

BASTIDORES FERVEM

EMISSÁRIO de uma parlamentar de partido aliado do governador Gladson, tentou indicar o primeiro suplente na chapa do Jorge Viana ao Senado. Os bastidores fervem. Com aliados assim, o Cameli não precisa de oposição. Ainda vai acontecer coisa do arco da velha.

CONFIRMA O QUE PUBLIQUEI

O ADVERSÁRIO direto do governador Gladson, na disputa do governo, é o senador Petecão (PSD). O que vi ontem, só confirma o que venho colocando aqui neste BLOG.

ENTROU ÁGUA NO CHOPP

NÃO conseguiram tirar a senadora Mailza Gomes (PP) da presidência do partido. Entrou água no chopp que estava gelando para a comemoração. Mailza mostrou prestígio com a direção nacional. É uma política de sete vidas.

FICA FORTALECIDA

COM O FRACASSO da investida por parte do grupo do PP que quer a sua cabeça, a Mailza ficou fortalecida para continuar disputando um novo mandato de senadora.

VENCEU A PARADA

O DEPUTADO Luiz Gonzaga (PSDB) conseguiu a garantia da direção nacional tucana de que, ele terá legenda para disputar a reeleição, o que era vetado pela direção regional. Jogou na mesa ter cinco mandatos de deputado.

NAS MÃOS DA MICHELLE

O FUTURO do PDT na disputa da Câmara Federal se encontra nas mãos da vereadora Michele Melo (PDT). Se ela não for candidata a deputada federal, dificilmente, o partido elegerá alguém para a Câmara Federal. É o jogo.

AUTORIDADE NÃO SE TERCEIRIZA

O GOVERNADOR Gladson precisa aprender rápido que, autoridade não se debate e nem se terceiriza, se exerce. É o caso da escolha do candidato a vice-governador.

BOBAGEM SEM TAMANHO

A ELEIÇÃO para governador para ter sucesso não precisa estar colada a este ou àquela liderança partidária. Quando o eleitor vota para governador, vota na pessoa, no carisma, não importa quem esteja na sua aliança. E, pensar diferente, é de uma bobagem sem tamanho.

QUE HOUVE, SEU ZÉ?

NÃO se viu um vereador do PDT no ato de anúncio do apoio do partido à candidatura do governador Gladson. Nem o deputado Chico Viga apareceu. O que houve, seu Zé?

FOCO PRINCIPAL

O SENADOR Márcio Bittar (União Brasil) deveria focar todo o seu empenho nas alianças em torno da candidatura da Márcia Bittar (PL) ao Senado. Escolha de vice não é da sua competência, e não se pode projetar apoio para uma candidatura ao governo em 2026, que não se sabe nem como estará o quadro político.

MUDA TODA A PROSA

O LULA lidera todas as pesquisas para a presidência. A se manter isso e ganhar a eleição muda toda a configuração do cenário político no estado, porque o PT no comando do país, fortalecerá o partido para as eleições que virão.

CONHEÇO UM POUCO DO PT

COM O LULA na presidência, as forças regionais farão tudo para brecar a liberdade que os parlamentares bolsonaristas têm nos ministérios para liberar recursos. O PT não dá água a pinto de adversário e criará dificuldades para a governança do futuro governador do estado. Conheço um pouco do PT. Sabe exercer a autoridade.

CHAPA FRACA

ATÉ as cabeças mais lúcidas do PP avaliam que, a chapa do partido para deputado federal não é forte, e se eleger alguém será com muita dificuldade. Não era para acontecer isso com uma sigla que está no poder.

PERÍODO SABÁTICO

O SENADOR Márcio Bittar (União Brasil) entrou num período sabático de evitar declarações à imprensa. Quer deixar o barco andar para saber em que porto deve ancorar. O certo é que o quadro para a escolha do candidato ao Senado na chapa do Gladson, a cada dia fica mais confuso. Há momentos na política que o silêncio é necessário. Neste ponto o Márcio agiu correto.

FRASE MARCANTE

“A corrupção política é apenas uma consequência das escolhas do povo” Laércio Monteiro.