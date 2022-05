José Adriano traz presidente da Federação das Indústrias de Goiás para troca de experiências

Em um jantar na Federação do Comércio na noite desta sexta-feira, 20, o governador Gladson Cameli deu mais um passo na conquista do apoio do setor empresarial em busca de um segundo mandato. Durante o encerramento do evento, chamado de Encontro de Lideranças Empresariais do Acre, Gladson assinou a criação do Conselho de Desenvolvimento Econômico do estado.

Prestigiado por presidentes de federações, sindicatos, representantes de associações comerciais do interior e diversos empresários, além acompanhado de deputados e secretários, Gladson explicou que o Conselho vai ter o papel de discutir as políticas públicas para o desenvolvimento econômico do estado e chamou o momento de firmação de compromisso pela geração de emprego. “Nossa preocupação é geração de emprego e quem faz isso é empresário. O governo tem que tratar de criar oportunidades. Era uma necessidade do estado ter as federações e associações ao lado. Depois que conseguimos falar a mesma língua ampliamos a possibilidade de fazer política para que as ideias possam sair do papel e se tornarem realidade”, disse Cameli.

Assubarnipal Barbary, secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia do governo do estado, explicou como vai funcionar o Conselho na prática. “O conselho reflete um anseio antigo do empresariado de ter um canal de comunicação direto com o governo. Essa comunicação vai acontecer por meio dos encontros e o estado já está trabalhando em um plano de desenvolvimento que vai ter agora a integração do setor empresarial que vai contribuir para a geração de emprego”, explica.

O evento que até então tinha um caráter meramente de formalização de parceria entre setor empresarial e público, ganhou clima de eleição quando o convidado do Encontro de Lideranças Empresariais, o ex-deputado federal e atual Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, Sandro Mabel, falar da importância do Acre tem um deputado federal que conheça a importância do setor industrial para o desenvolvimento do estado, se referindo ao Presidente da Fieac, José Adriano, pré-candidato à deputado federal. “Importante vocês elegerem o Adriano. Vocês não têm noção do quanto um deputado que conhece o meio empresarial é capaz de ajudar um estado como o Acre trabalhando para atrair empresas para o estado”, disse.

Cameli se empolgou e falou sobre o presidente da Fieac e sobre um possível segundo mandato seu no Palácio Rio Branco. “Eu quero o José Adriano eleito porque a indústria precisa cada vez de seu protagonismo. O meu segundo mandato vai ser ainda melhor porque não estou preocupado com politicagem. Quando se pergunta por alguém que já esteve com a gente e agora quer ser candidato, eu digo que não há problema, mas não vou fatiar o governo, preciso ter confiança para buscar resolver o grande problema do Acre que é a geração de emprego”, enalteceu Gladson.

Feliz com as declarações citando seu nome, Adriano preferiu enaltecer que a atual conjuntura representa o melhor momento do diálogo de todo o setor produtivo. “Temos aqui empresários do interior juntos com os da capital. Chegou a hora do empresariado olhar para frente e entender que temos que trabalhar em parceria. O convite ao governador é também um reconhecimento do esforço ao longo dos últimos meses que ele tem feito de compreender a necessidade de trabalhar lado a lado do empresariado. Viemos nos comprometer com ele e dizer que com a continuidade desse trabalho todo o setor produtivo do Acre vai torcer por sua reeleição”, disse José Adriano.