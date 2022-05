Gladson busca na espiritualidade forças para governar e disputar a reeleição

O governador Gladson Cameli (PROGRESSISTAS) está sentindo paz e segurança para governar o estado, conduzir o processo eleitoral e disputar a reeleição. “A fé não apenas remove uma montanha, ela vira uma montanha de cabeça para baixo; ela muda as realidades; estava sentindo um peso muito grande, um peso imenso nas costas, mas hoje sinto uma paz muito grande. Vou fazer o que tem de ser feito”, comentou serenamente, durante o aniversário da ex-prefeita Socorro Neri em uma conversa informal da qual extrai algumas impressões.

Gladson Cameli revelou uma conversa muito tranquila que teve com o senador Márcio Bittar (MDB) sobre o processo eleitoral. Falou com franqueza da importância de Bittar para o governo e a eleição. O considera não apenas um aliado, mas um amigo. Sobre outros aliados, afirmou que fez de tudo para mantê-los consigo, mas cada um escolheu seu próprio caminho. Disse não guardar mágoa de ninguém.

Lembrou que entregou para a deputada Vanda Milani (PROS) uma secretaria de porteiras fechadas como demonstração de confiança e lealdade. “O que mais posso fazer?”, indagou, lamentando. Tudo isso é apenas política. Reafirmou que está pronto e em paz, com muita confiança em Deus de que tudo dará certo. “Tenho que me preocupar com os mais necessitados, os que mais precisam, para isso fui eleito”, concluiu.

“Eu converso com meus inimigos e, às vezes, até os respeito, mas não quer dizer que confio neles” (Dom Corleone, El Padrino)

. O prefeito Tião Bocalom (PROGRESSISTAS) nos últimos dias tem dado uma boa alavancada em sua gestão.

. Tirando os debates políticos, as secretarias operacionais, a exemplo da EMURB, começam a responder recuperando e asfaltando ruas.

. E ainda tem R$ 300 milhões em caixa, não é pouca coisa.

. “Meu filho, o importante não é começar bem é terminar bem”, (Pastor Afif Arão, falecido em três de julho de 2012, em Manaus, como consequência de um tratamento rigoroso contra a hepatite C; dois anos depois os ingleses descobriram a cura.

. Mais uma frase dele para recordar:

. “Só vá aonde você é celebrado, bem recebido, acolhido com amor”.

. Só mais uma:

. “Nunca se preocupe com as críticas; não as responda, se o fizer estará alimentando um monstro”.

. Outra:

. “Vai entrar numa campanha eleitoral? Não faça um real de dívidas para pagar depois, não prometa nada a ninguém que não possa cumprir e nunca falte um culto, uma reunião na igreja por causa de política; não se preocupe, Deus trabalha a seu favor”.

. Quer mais?

. “Vai disputar uma eleição? Guarde seu coração para não terminar ferido, magoado, perder amigos e a família”.

. Para finalizar:

. “Nas paredes desta igreja não tem um grão de areia comprado com dinheiro de candidatos, de políticos ou do estado; tem dos que são fiéis”.

