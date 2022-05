Palácio pressiona Tchê, que afirma que “PDT é da base”, porém partido ainda não garante apoio a Cameli em 2022

As declarações do presidente do PDT, delegado Emeylson Farias, ao ac24horas, de que a sigla conversa com partidos oposicionistas ao governo de Gladson Cameli, mesmo o partido ocupando espaços generosos na atual gestão, repercutiram na Assembleia Legislativa do Acre nesta quarta-feira, 11. O presidente de honra do PDT, deputado Luiz Tchê, usou seu tempo na tribuna para tentar minimizar o ocorrido, afirmando que seu telefone tocou diversas vezes hoje para tratar sobre o assunto. A reportagem apurou interlocutores do Palácio Rio Branco procuraram parlamentares do partido e principalmente Tchê para cobrar uma posição.

Sagaz, como lhe é comum, Tchê afirmou apenas que o PDT faz parte da base do governo, mas não declarou publicamente apoio a Cameli em 2022. O deputado afirmou que conversa todos os dias com presidente de partidos e no caso de Emilson Farias, do PDT, também dialoga com todos.

“O PDT é base do governo. O PDT quer sim discutir espaço majoritário”, disse, Tchê, reafirmando que o partido cresceu e que é necessário o partido sentar na mesa para discussões. O parlamentar, que tem a nora como Secretária do Meio Ambiente da gestão Cameli, não deixou claro o apoio do partido na campanha para o governo.

Em aparte, o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) disse que à época é de construção de alianças, o que não impede que partidos da base governista conversarem uns com outros.

Em resposta, Tchê respondeu que compreende o quadro e que não vê problema em Gladson Cameli estar no palanque de Jair Bolsonaro e o PDT no de Ciro Gomes, apesar de apoiar o governo do Estado. Ele defendeu Ciro Gomes, presidenciável do PDT. “Dizem que ele é rebelde. Sim, rebelde igual a você”.

Tentando por panos quentes no assunto, o Líder do Governo na Aleac, deputado Pedro Longo (PDT), reafirmou, em aparte, que estará no palanque de Gladson Cameli, indepdente da decisão do PDT, mas acredita que o partido está junto também.

Tentando encerrar o assunto, Tchê brincou afirmando que “quem sabe” o deputado Jenilson Leite (PSB), seja o vice de Gladson. A declaração só aumenta o clima que o PDT cria ao não declarar apoio público ao governador Gladson Cameli em sua campanha para a reeleição.

Apesar de Tchê na Tribuna não declarar apoio tácito nas eleições, o deputado tratou de acionar sua assessoria para distribuir nota afirmando que estará com Gladson. “O PDT é governo e estará com Gladson nas eleições de 2022. Temos uma relação consolidada com o governador, de muito respeito e lealdade” garantiu o parlamentar em nota enviada pela assessoria.