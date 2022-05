O Plano A e o Plano B do Palácio Rio Branco

Corre à boca miúda que articuladores políticos do Palácio Rio Branco insistem em uma composição do governador Gladson Cameli (PROGRESSISTAS) com o MDB, que já definiu as deputadas federais Mara Rocha e Jéssica Sales como pré-candidatas ao governo e ao Senado respectivamente. Para compor com Gladson, o MDB teria que recuar de sua pretensão.

Talvez, a proposta palaciana tenha chegado tarde demais. O plano A seria entregar um terço do governo ao MDB com a possibilidade da legenda de Flaviano Melo indicar o sucessor de Gladson em 2026. Gladson-Grandidier-Jéssica Sales. No Plano A não caberia Márcia Bittar, Mailza Gomes muito menos o grupo político do ex-marido, o senador Márcio.

No plano B, a senadora Mailza Gomes disputa a Câmara Federal, Rômulo Grandidier passa a ser o indicado a vice e o deputado federal Alan Rick (União Brasil) ocuparia a vaga do Senado na chapa. Nesse caso, teriam que combinar com os russos: Márcio Bittar, patrão do União Brasil, e com Mailza Gomes que não sabe se vai ou se fica. Quanto ao MDB, dificilmente vai rifar a Mara Rocha nessa altura do campeonato.

“De que vale o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma”. (Jesus, O Nazareno).

. E se o voto não fosse secreto…?

. A voz comum na boca das pessoas:

. “A política vai muito mal”!

. Se a política está assim, o agente político está muito pior. Principalmente com tanta denúncia de corrupção.

. O mensalão, a lava jato, as infinitas operações da PF em estados e municípios e a crise institucional entre os poderes.

. Isto, sem falar nas regalias parlamentares em um país que cresce o número de pessoas abaixo da linha da miséria.

. Por essas e outras tem aumentado muito os votos brancos e nulos.

. Tem jabuti na forquilha!

. Cerca de 20 mil sacas de cimento é muita coisa, TCE!

. Dia 4 de maio, depois de amanhã, quarta-feira, será um dia muito importante para o processo político no Acre.

. Pesquisas internas confirmando as “externas”.

. Gladson Cameli em 1º, Jorge Viana em 2º para o governo; não é novidade!

. Para o Senado, Jorge Viana em 1º.

. E assim caminha a eleição no Acre….

. Bom dia!