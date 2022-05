Candidatura consolidada 

QUEM DISSER na luz da racionalidade que sabe o que o governador Gladson Cameli tem programado na sua cabeça, para a montagem da sua chapa no espaço para ser vice, está faltando com a verdade. E, quem procurar entender, vai ficar louco e não vai conseguir.

Primeiro, foi o ex-secretário Alysson Bestene (PP), a puxar a extensa lista como favorito; e que hoje, não se sabe o motivo, foi colocado à margem do governo. Depois passou a ser citado como vice pelos microfones do Palácio Rio Branco, o deputado federal Alan Rick (União Brasil), que em seguida foi rifado. Posteriormente, apareceu na cena do divertido filme, Socorro Neri (PP), também logo descartada.

A Márcia Bittar (PL) também passou em um momento a ter o seu nome com certo para ser a vice. Quem lhe sucedeu na lista dos desenganados foi o ex-chefe do gabinete civil, Rômulo Grandidier, que fez um belo trabalho de articulação política no período das filiações, e tem seu nome aprovado na base do governo. Mas, pelo visto, é o mais novo rifado dessa patuscada, com o surgimento do nome da senadora Mailza Gomes (PP) para ser a vice. Não vai demorar a ser detonada.

Isso, é de endoidar a cabeça de todo mundo. E, é bom se registrar que todos estes nomes foram citados em vários momentos pelo próprio governador Gladson. E, se o petista Sibá Machado fosse hoje filiado ao PP, seria a hora de gritar bem alto: Vai que é tua, Sibá Machado!

SABE COMO LIDAR COM O GLADSON

AO TER O SEU NOME citado como cotada para ser a vice na chapa do governador Gladson, pelo próprio; a dedução a que se chega é que a senadora Mailza Gomes (PP) sabe como lidar com o Gladson. Lhe peitou na eleição última municipal, e derrotou apoiando o atual prefeito Tião Bocalom. Peitou de novo na escolha do candidato ao Senado do PP, e o derrotou porque não conseguiu lhe remover. Se for escolhida para a vice, pode-se dizer que o governador Gladson Cameli só funciona no tranco.

VICE PODERÁ VIRAR GOVERNADOR

O governador Gladson tem duas metas: se reeleger, e depois disputar o Senado. O quadro se concretizando, quem for o seu vice assumirá o governo. Ou seja, o vice de hoje poderá ser o governador do estado, amanhã.

PESO NA CAMPANHA

ESTÁ PREVISTO para entrar em pauta no próximo dia 4, no STJ, o recurso do Gladson pedindo a nulidade da Operação Ptolomeu. Se conseguir, terá uma bandeira poderosa para a campanha. Mas, se não conseguir dará uma bandeira devastadora para os candidatos da oposição. Até o julgamento, é só expectativa.

CONVERSAS COM O MDB

O SENADOR Márcio Bittar (MDB) teve conversas no MDB via os dirigentes Vagner Sales e Aldemir Lopes: e com o recente filiado vice-governador Major Rocha. Pauta: uma aliança para as eleições deste ano.

PACTO FIRMADO

O SENADOR Márcio Bittar (União Brasil) disse na última sexta-feira ao BLOG, que está com conversa marcada esta semana com o governador Gladson, em Brasília; mas tem uma condicionante, que vou grifar das suas palavras: “Não posso decidir mais nada sem ouvir também meus amigos do MDB”.

FLANANDO EM CÉU DE BRIGADEIRO

O Gladson Cameli só vive hoje esta confusão que resultou em perda de quase todos os aliados de 2018, por ter mexido mal na escolha do seu candidato á PMRB, quando ignorou os companheiros de palanque de 2018. Era para estar hoje flanando em céu de brigadeiro, sem intrigas.

TIRANDO SARRO

O PREFEITO Tião Bocalom tem tirado sarro nas suas peças publicitárias, ao citar que deu um reajuste bem maior do que o que foi dado pelo governo aos servidores estaduais.

TEM QUE SE CACIFAR FORA DA BOLHA

COM o alto reajuste, o Bocalom ficou bem na bolha dos funcionários. Mas, na bolha maior, que é o povão dos bairros, onde está mal, tem todo o verão para melhorar.

BOCADO COMIDO……

O EX-GOVERNADOR Jorge Viana (PT) deu uma tacada no pessoal do agronegócio que, hoje, debita o atraso do Acre ao projeto petista da florestania, e que orbitava no seu governo: “Bocado comido, bocado esquecido”.

NENHUMA SUPRESA

A revelação do Jorge Viana (PT) de que será candidato ao Senado; e só disputaria o governo num cenário de um maior desgaste do governador Gladson, não causou surpresa. Adiantei várias vezes no BLOG.

META DE FUTURO

O DEPUTADO Nicolau Junior (PP) tem duas metas para o futuro. A primeira é se reeleger com boa votação; e a outra é disputar a prefeitura de Cruzeiro do Sul.

CASAMENTO MARCADO

A PREFEITA de Brasiléia, Fernanda Hassem (PT), está de casamento marcado para o próximo dia 13, com o médico e candidato a deputado federal, Israel Milani.

CONFUSÃO MALUCA

O PP vive uma confusão maluca, dividido entre as alas que querem a Mailza Gomes (PP) de candidata ao Senado; e a que defende a sua desistência. E ainda tem o prefeito do partido, Tião Bocalom; adversário declarado do governador Gladson, lhe cutucando sempre que pode.

FALTA TUTANO

O DEPUTADO Neném Almeida (PODEMOS) ainda insiste que, o ex-deputado Ney Amorim (PODEMOS) poderá disputar o governo. Esqueça isso, Neném; o Ney não tem tutano para entrar numa empreitada deste porte.

ESQUEÇA, NENÉM!

O NEY AMORIM já cumpriu a sua meta, que era para montar uma chapa de para a Câmara Federal, onde ele fosse o protagonista para se eleger. O resto, e balela.

DOBRADINHA

JURACY NOGUEIRA para deputado estadual e Dorian Pinheiro a Federal, é uma dobradinha para esta eleição.

FALTA MARCAR A DATA

ESTÁ tudo acertado entre o senador Sérgio Petecão (PSD) e a deputada federal Vanda Milani (PROS), para que esta seja a candidata a senadora da sua chapa para o governo. Só falta marcar a data da oficialização do casamento.

BONS VEREADORES

A VEREADORA Michelle Melo (PDT) deve disputar um mandato de deputada federal. O vereador Emerson Jarude (MDB), de deputado estadual. Ambos cumprem mandatos acima da média na Câmara Municipal de Rio Branco. Justificaram os votos recebidos.

LIVRO NA PAUTA

