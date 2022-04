MDB fecha pesquisa e define sobre Jarude e Mara Rocha até o dia 25

O MDB realizou pesquisa em todo o Estado para definir o nome do partido a governador a ser homologado em convenção no mês de julho. A pesquisa, feita para consumo interno, vai nortear a escolha entre os pré-candidatos a vereador Emerson Jarude e a deputada federal Mara Rocha. “A pesquisa está pronta, mas divulgaremos apenas no dia 25”, revelou uma fonte da direção regional.

O nome a ser colocado na disputa do Senado já está resolvido. Será mesmo a deputada federal Jéssica Sales na fase final de tratamento de um câncer. Ela, que esteve no Acre nos últimos dias, reafirmou a intenção revelando que sua situação clínica não a impedirá de participar do pleito. A mãe de Jessica, a deputada estadual Antônia Sales, está sendo convencida pelo MDB a disputar uma vaga na Câmara Federal.

De acordo com o presidente do MDB, senador Flaviano Melo, o partido tem condições de eleger Jéssica e levar seu candidato ao governo (seja ele quem for) ao 2º turno. As chapas de deputados federais e estaduais também estão fechadas e são bastante competitivas.

. As eleições no Acre serão marcadas por candidatos aparentados como nunca se viu na história.

. É mãe, pai, irmãos, cunhados, sogras e sogros em amplos projetos familiares, desde o Senado a deputado estadual.

. Verdadeiros esquemas sustentados em estruturas econômicas públicas e privadas.

. Repita mil vezes que não existe corrupção e não existirá corrupção.

. Ao que parece, alguns religiosos se aproveitaram da “amizade” com o Jair para bulir no alheio.

. O alheio é o Ministério da Educação.

. Consta que Mailza Gomes e Alan Rick estariam dispostos a disputar a Câmara Federal.

. Ruim com o governo, pior sem ele!

. O 2º turno é uma outra eleição.

. A candidatura do deputado Genilson Leite (PSB) pegou vento, ele está animado com as últimas pesquisas.

. As pessoas no trânsito estão cada vez mais intolerantes, já pensou esse povo todo armado no trânsito.

. Deus nos livre e guarde!

. Senhor, livrai-nos do “Malamén!”

. Bom dia!