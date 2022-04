Clientes podem escolher data para vencimento da conta de luz pelo ‘Data Certa’

Acusada pelo prefeito de Rio Branco de usar os professores para fazer politicagem, a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac), Rosana Nascimento, respondeu que Tião Bocalom dá desculpa esfarrapada para o atraso no envio à Câmara de Vereadores de projeto de lei referente a demandas da categoria, como o Piso Salarial e o PCCR.

Na manhã desta terça-feira (19), em meio a mais uma manifestação na prefeitura, Bocalom disse que a culpa do atraso da ida do PL à Câmara é do próprio Sindicato dos Trabalhadores em Educação (Sinteac). “Essa questão do atraso não é culpa nossa, não, é culpa do sindicato, que ficou sacaneando a gente até o fim desta semana”, afirmou o prefeito.

Bocalom foi mais longe e também acusou a presidente do Sinteac de usar os professores para se beneficiar politicamente da situação de greve que perdura desde o último mês de fevereiro. A sindicalista é pré-candidata a uma cadeira na Assembleia Legislativa (Aleac) nas eleições deste ano. “É politicagem, ela quer se eleger em cima dos professores”, destaca.

Ao se posicionar sobre as falas do prefeito, Rosana disse, primeiramente, que Bocalom atrasou o envio do projeto de lei à Câmara para ter justificativa para o fato de que não vai poder dar início às aulas na data prevista porque grande parte das escolas do município estão precisando de reformas e manutenções. Para ela, a intenção do prefeito é responsabilizar o Sinteac pela situação.

“É muito fácil culpar o Sinteac. Ele não manda o PL porque as escolas estão todas desestruturadas e não vai ter justificativa para não iniciar o ano letivo, pois ainda estão fazendo reforma em escolas, ficaram o período da pandemia todinho sem fazer a manutenção das escolas. Então, ele tem que culpar alguém, e esse alguém é o Sinteac”, disse Rosana.

Sobre a acusação de usar a categoria para fazer politicagem, a sindicalista negou que isso aconteça e garantiu que nunca usou esse tipo de estratégia, restringindo a sua atuação política de maneira separada das escolas e do sindicato. Ela acrescentou que a educação não é uma categoria “idiota”, que se deixa manipular e ser levada por politicagens.

“Isso é uma desculpa esfarrapada desse prefeito. Nunca fiz politicagem na minha categoria, nunca usei a categoria por questão de política. A categoria que eu represento, ela não é nenhuma idiota, que se deixa manipular ou se deixa levar por politicagens. E eu sempre trato a categoria com muita sinceridade e muita responsabilidade”, acrescentou.

Ainda na manhã desta terça-feira (19), durante a movimentação de professores na prefeitura, Tião Bocalom garantiu que o projeto de lei de autoria do Executivo Municipal que trata do parcelamento do Piso Salarial dos profissionais e do Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações (PCCR) da categoria vai à Câmara ainda nesta semana.