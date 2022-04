Bebedeiras e ciúmes fazem da faca a segunda arma mais usada no assassinatos no Acre

As armas de fogo são as mais usadas nos assassinatos ocorridos no Acre, mas as armas brancas já correspondem 27% das mortes violentas intencionais registradas em 2022. Outros instrumentos representam 16%, segundo os dados de março do Ministério Público do Acre. Exemplo de uso de arma branca foi a morte do morador de rua Edvaldo de Souza Rufino, executado neste feriado a golpes de faca e paulada.

“O alto percentual de mortes violentas intencionais praticadas com a utilização de armas de fogo manteve‐se alto entre 2016 a 2018, período em que os conflitos entre e intra facções foram mais acirrado”, diz informativo do Observatório de Análise Criminal do MP.

E completa: “A partir de 2021, os assassinatos com o uso de arma de fogo reduziram e passaram a apresentaram características de modus operandi comuns ao período que antecede a guerra entre as facções, ou seja, constata‐se um aumento dos assassinatos praticados com uso de arma branca, motivados por razões vis (fúteis), impulsionadas, em regra, pelas bebedeiras ou ciúmes”.

Em março deste ano, no entanto, a arma de fogo foi usada 74% do total de mortes.