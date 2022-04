Mega-Sena sorteia R$ 60 milhões nesta quarta; apostas podem ser feitas pela internet

O prazo para pedir isenção da taxa de inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 termina nesta sexta-feira, 15, as 23h59min. A solicitação deve ser feita na Página do Participante.

Tem direito a gratuidade, o candidato que estiver cursando a última série do ensino médio neste ano em escolas da rede pública; ter estudado o ensino médio em escola pública ou ter sido bolsista integral na rede privada, e possuir renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio; ou declarar situação de vulnerabilidade socioeconômica por ser membro de família de baixa renda, inserida no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Para conseguir a dispensa do pagamento, são exigidos documento de identidade do estudante e dos demais membros do núcleo familiar, cópia do cartão com o NIS válido, declaração que comprove a realização de todo o ensino médio na rede pública ou histórico escolar com assinatura e carimbo da escola. Para bolsista integral, acrescentar a declaração da escola que comprove a condição em todo o ensino médio.

O participante que conseguiu a isenção no ano anterior, mas não compareceu nos dias de prova, pode justificar a ausência com documentos que comprovem o motivo, para assim solicitar novamente.

O resultado da isenção da taxa de inscrição e da justificativa de ausência serão divulgados no dia 22 de abril, com a abertura de recurso entre os dias 25 a 29 do mesmo mês e resultado no dia 6 de maio.

O edital com as datas das inscrições e das provas ainda não foram publicadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).