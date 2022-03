Impressoras tanques de tinta: 5 coisas que você precisa saber

Imagem: Andrea Piacquadio / Pexels

Há algumas coisas que você deve saber ao comprar impressoras tanque de tinta. Este texto mostrará o funcionamento das Impressoras tanques de tinta, bem como responderá algumas perguntas frequentes sobre a impressora tanque de tinta.

As impressoras de tanque de tinta estão rapidamente se tornando uma opção de impressão acessível. Elas combinam baixos custos operacionais com os mesmos recursos de impressora multifuncional que você esperaria de uma impressora a jato de tinta. As impressoras tanque de tinta não dependem de cartuchos para impressão.

Em vez disso, eles usam um sistema de tanque recarregável com garrafas de tinta. Você pode encher seu tanque com a quantidade certa de tinta, assim como encheria seu tanque de gasolina.

O sistema de tinta contínua da impressora fornece tinta através de um tubo fechado para o cabeçote de impressão. Devido às suas altas capacidades de tinta, as garrafas de tinta oferecem milhares de impressões a um custo muito baixo por página. Eles são muito mais econômicos do que os cartuchos de impressora originais.

Os consumidores reclamam há anos sobre o alto custo dos cartuchos de jato de tinta e cartuchos de impressora. Empresas como Epson, Brother e HP desenvolveram impressoras que usam tanques de tinta que armazenam mais tinta do que os cartuchos padrão para resolver esse problema do consumidor. As impressoras tanque de tinta estão lentamente se tornando uma das opções de impressão mais econômicas disponíveis.

Elas podem imprimir milhares de páginas com economia de até 80% quando comparadas às impressoras jato de tinta padrão.

Quem deve usar impressoras tanque de tinta?

Para quem imprime regularmente, as impressoras tanque de tinta podem ser uma ótima opção. Isso pode não funcionar para você se você imprimir apenas uma vez por semana.

Os tanques de tinta são a melhor opção se você não quiser trocar os cartuchos de tinta toda semana. As impressoras tanque de tinta estão se tornando mais populares.

Os fabricantes de impressoras agora têm tanques de tinta que podem lidar com quase todas as tarefas de impressão.

As impressoras tanque de tinta podem ser usadas em casa?

Sim, mas conforme mencionamos no tópico anterior, apenas se a sua impressora for utilizada regularmente. As impressoras tanque de tinta ainda usam tinta que pode secar se não for usada.

Isso pode levar a problemas de entupimento e as impressoras tanque de tinta não são exceção. Recomendamos que você use uma impressora a laser colorida para imprimir apenas uma vez por semana.

As impressoras tanque de tinta valem a pena?

Embora as impressoras tanque de tinta sejam mais caras do que as impressoras a jato de tinta comuns, elas compensam com o tempo se você imprimir em lotes. Você pode recarregar cartuchos de tinta com menos frequência com impressoras tanque de tinta porque elas têm reservatórios de tinta maiores que os cartuchos comuns.

Desvantagens das impressoras tanque de tinta

As impressoras tanque de tinta não deixam de ser impressoras jato de tinta. Isso significa que elas são suscetíveis às armadilhas da tecnologia, especialmente quando o cabeçote de impressão ou os bicos ficam entupidos com tinta seca.

Você pode manter sua impressora a jato de tinta limpa executando o ciclo de limpeza de vez em quando (embora não com muita frequência, pois pode levar ao desperdício de tinta) ou imprimindo uma página para evitar que a tinta seque e grude nos bicos.

As impressoras tanque de tinta recomendam que a tinta seja consumida dentro de seis meses após a abertura. Como você está lidando com mais tinta do que cartuchos de tinta, há uma chance maior de manchar a tinta. Também não é aconselhável deixar a tinta fechada por muito tempo.

Bolhas presas na tubulação são um problema comum em impressoras tanque de tinta. A impressão torna-se impossível se uma bolha de tinta estiver presa na cuba.

A tinta pode secar em impressoras tanque de tinta

Assim como a tinta pode secar em cartuchos de tinta que não foram usados ​​por longos períodos, a tinta também pode secar em impressoras tanque de tinta. As impressoras tanque de tinta ainda podem ser usadas como impressoras a jato de tinta, então elas herdam os mesmos problemas.

Você pode usar a função de limpeza automática do cabeçote de impressão da impressora tanque de tinta para limpar os entupimentos de tinta ou pode limpar manualmente o cabeçote de impressão seguindo estas etapas .

As impressoras tanque de tinta têm outro problema: a tinta nos cartuchos pode evaporar se não for observada por muito tempo.

