Petecão, Mara, Jenilson e o PT, juntos e misturados

Uma nova frente partidária pode ser formada em um eventual 2º turno nos moldes da de 2018 para tirar a FPA do poder depois de 20 anos. Juntos e misturados. A ideia gestada no útero da oposição ao governador Gladson Cameli (PROGRESSISTAS) é empurrar o processo para o 2º turno onde, em tese, poderia ser derrotado.

A participação de Jorge Viana, Mara Rocha e Jenilson Leite no lançamento da pré-candidatura do senador Petecão foi uma demonstração de afinidade de interesses em relação ao Palácio Rio Branco. A ideia é tentar derrotar o adversário comum: Gladson Cameli, que certamente (por ser governador e liderando as pesquisas) vai estar na disputa final, apesar de todos os problemas internos e externos.

As chapas de Gladson, Petecão, Mara Rocha, Jenilson Leite e do PT ainda estão incompletas. O sonho de Mara e Petecão é ter Jenilson como vice e puxar, por exemplo, um dos candidatos ao Senado aliados do Palácio Rio Branco. Os petistas, ainda magoados com a eleição municipal, não querem muita conversa com o PSB. Tanto é que não conseguem engolir (muito menos digerir) o nome de Leite para governo ou Senado na chapa com Jorge Viana. Temas a serem resolvidos até as convenções.

. Candidatos começam a dar demonstração de força lançando candidaturas e revelando suas chapas de federal e estadual.

. Foi o que o PSD do senador Petecão fez.

. Bem-feito, diga-se de passagem!

. Petecão gosta de barulho, de festa…até o prefeito Tião Bocalom estava lá e declarou que Rio Branco será totalmente transformada nesse verão que se inicia.

. Tomara!

. Nada de torcer contra a cidade; reclamar, protestar, espernear e criticar sim.

. Lula na frente, Bolsonaro em segundo.

. A tal da terceira via foi para as cucuias, no Brasil a eleição está polarizada.

. Segundo o presidente JB, será a eleição do bem contra o mal; pode ser do mal contra o mal ou do bem contra o bem, tudo é retórica, bobagem!

. “As igrejas se transformaram em partidos políticos”, reclama a dona Vera que, segundo ela, não sabe onde fazer suas orações.

. Dona Vera, preste atenção:

. “Nem neste monte, nem em Jerusalém; os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade”.

. A questão não é do lado de fora, é do lado de dentro, entende?!

. Ir a igreja faz bem, escolha uma que fale de Jesus e seu grande e infinito amor, amor de verdade, não essas lambanças que a gente vê.

. “Mas é que tem gente que não quer discípulo, quer cabos eleitorais”.

. Deixa-os de mão dona Vera, cuide da senhora e dos seus, ôxi!

