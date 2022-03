Vice é como casamento, quem escolhe a noiva é o noivo

COMEÇOU a encolher o número de candidatos ao Senado. A deputada federal Vanda Milani ainda não falou oficialmente, mas ela dá sinais de que pode abandonar a ideia de disputar a única vaga de senador. Se sair a configuração com o outro candidato, o deputado federal Alan Rick (União Brasil) de vice da chapa do governador Gladson Cameli, será outra baixa. Ficariam as candidaturas da Márcia Bittar (PL), Jéssica Sales (MDB); o PT, possivelmente, com o Jorge Viana; e o advogado Sanderson Moura (PSOL).

A grande expectativa nesta lista fica por conta da senadora Mailza Gomes (PP), se ela vai manter ou não a sua candidatura na busca de um novo mandato. Ela tem dado o silêncio sobre as especulações sobre o seu destino. O resto dessa conversa é com o eleitor. Estará na disputa uma única vaga.

UNIÃO BRASIL

O EX-PREFEITO de Senador Guiomard, James Gomes, deverá buscar uma vaga de deputado estadual pelo União Brasil. Vem com o apoio da prefeita de Senador Guiomard, Rosana Gomes, sua irmã.

CONTAS ERRADAS

TEM CANDIDATO a deputado federal fazendo contas erradas, como se ainda existisse a coligação proporcional. Nenhum deles, para início de conversa, pode tirar menos de 11.400 mil votos (se o coeficiente for 57 mil votos).

COMPLETAMENTE ABERTA

CONVERSO com lideranças políticas lúcidas da situação e da oposição, e de todas escuto que a eleição para governador e senador está aberta. Enfatizam que a unidade partidária que aconteceu em 2018, espatifou.

NADA PACÍFICO

BOA fonte petista, sobre nota da coluna dando o deputado Jenilson Leite (PSB), como o candidato ao governo apoiado pelo PT, contestou e disse não ser essa aliança pacífica no partido, por conta da posição do PSB na disputa pela PMRB, que execrou o PT da aliança.

NÃO FOI DECISÃO MINHA

PERGUNTEI ao deputado Jenilson Leite (PSB), sem citar a fonte, sobre essa situação. Não nega que sentiu isso em alguns setores do PT, que querem Jorge Viana disputando o governo, mas ressalvou que a decisão do PSB de deixar o PT fora do palanque na última eleição municipal, foi uma posição política da então candidata Socorro Nery.

DEPENDE DO APOIO

ARTICULADOR político, que conhece de perto os humores do ex-deputado Ney Amorim (PODEMOS), disse ontem que a sua candidatura ao governo vai depender do apoio nacional que receber para a campanha. “Se for o que ele espera, não duvido que o Ney possa disputar o governo. Se não ganhar, mas tiver boa votação na capital, seria paparicado num segundo turno, e se cacifar para disputar a prefeitura”, previu a fonte ao BLOG.

O BURACO É BEM MENOR

UM EXPERIENTE dirigente partidário disse ontem que vai ser grande a legião dos candidatos enganados, aos quais estão sendo prometidos 500, 600 mil e até 1 milhão de reais para se filiarem. Depois que passar o dia 2 de abril, não terão mais como voltar atrás e só restará chorar, pontuou. Deu o seguinte conselho: “Peguem adiantado, ou vão se arrepender”. Também faço a mesma previsão para a novela. Conheço bem os atores envolvidos.

TEM MUITA GENTE ESPERTA

TAMBÉM tem muito candidato fazendo o jogo do quem dá mais. Alguns andam prometendo filiações em vários partidos. Alguém será enganado nesta história.

OBSERVAÇÃO DE UM POLÍTICO

UM POLÍTICO da base do governo, com o qual conversei ontem em um supermercado, fez a seguinte observação: “Estou preocupado com essas greves, são categorias que podem bem decidir uma eleição”. É uma verdade.



VIVENDO A DURA REALIDADE

COM a baixa da pandemia da COVID, no estado, quando o governador Gladson granjeou simpatia do povo ao se opor aos negacionistas da ciência, e minorar com ações a gravidade mortal do vírus; ele vive agora, fora dessa bolha, a dura realidade de governar um estado pobre, e com reivindicações salariais pipocando em quase todos os setores do funcionalismo, e sem ter em alguns casos, como atender. Esse cenário negativo explodiu justamente em pleno ano eleitoral, em meio a categorias numerosas.

CANDIDATURA DEFINIDA

A DEPUTADA FEDERAL Vanda Milani falou ontem ao BLOG ser o seu filho e não ela, quem vai disputar uma vaga na Câmara Federal. Não deve disputar o Senado.

MUDOU TODOS OS PLANOS

COM a troca da direção nacional do PROS, o pacote financeiro prometido do Fundo Eleitoral ficou abaixo do que estava acertado com a direção anterior; e isso impactou na sua candidatura ao Senado. A Vanda não anunciou, mas a sua desistência de disputar o Senado é dada como certa.

JOGO DE ADIVINHAÇÃO

O UNIÃO BRASIL, presidido pelo senador Márcio Bittar, dava ontem como certa a filiação do candidato a deputado federal, Israel Milani. O mesmo aconteceu com o PP do governador Gladson. E, o Israel, calado. Mas, o seu silêncio só pode durar até o dia 2 de abril, data limite para novas filiações para concorrer nesta eleição.

MONTADO NA ESTRUTURA

O EX-PREFEITO de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, deve ter uma estrutura financeira forte para a campanha, ou não estaria fechando acordos de apoio com lideranças importantes, para a candidatura da mulher Keiliane Cordeiro a deputada federal, pelo REPUBLICANOS.

NORMANDO SALES NA LISTA

OLHANDO ontem uma lista de candidatos a deputado federal vi o nome do secretário do meio-ambiente da PMRB, Normando Sales. Estamos perto de confirmar. Resta saber se teria o apoio do prefeito Bocalom.

COISAS DO ARCO DA VELHA

ATÉ as convenções partidárias podem aparecer situações, que podem mudar toda a configuração do quadro partidário. Não apostem, pois, num quadro definido de candidaturas no campo majoritário. A política é dinâmica.

CONTAS DO BITTAR

NAS contas do senador Márcio Bittar estão o União Brasil e o REPUBLICANOS, partidos sob a sua influência, eleger cada dois deputados federais e dois deputados estaduais.

SEM ACORDO

O PSOL vai ter candidato a governador e senador do partido. Foi o que garantiu em nota ao BLOG, a direção partidária, que tem o aval da nacional. Para o Governo irá de professor Nilson Euclides; e para o Senado, com o advogado Sanderson Moura.

NOVOS NOMES OXIGENAM

A POLÍTICA precisa ser oxigenada com novos nomes, e é neste contexto que é salutar o PSOL ter dois candidatos majoritários qualificados, como o Nilson e o Sanderson.

FRASE MARCANTE

