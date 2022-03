Lições políticas de um certo Carcará sanguinolento

“Nunca subestime um adversário político por mais fraco que possa parecer; é um erro de estratégia”. Essa frase foi dita e repetida muitas vezes pelo ex-deputado federal, ex-prefeito de CZS e ex-senador Aluízio Bezerra, do MDB, conhecido como o Carcará sanguinolento, uma referência a ave nordestina prima do falcão.

A famosa expressão “Carcará Sanguinolento”, foi proferida inúmeras vezes por Sinhozinho Malta, personagem de Lima Duarte na novela Roque Santeiro, da Rede Globo, em 1985. A citação era o apelido e uma menção ao oportunismo do personagem Roque Santeiro. Pois, se encaixou com perfeição ao senador Aluízio Bezerra dado a sua sagacidade e inteligência política. Sempre deixava adversários no chinelo.

A articulação política de Gladson Cameli subestimou o senador Petecão, Rocha, Mara, Flaviano, Vagner Sales e Mazinho. Todos eles eram aliados há três anos. Poderiam continuar aliados em 2022. Tudo é construção política. A questão do Senado também poderia ter sido equacionada antes. Dividir o governo em feudos é sempre um erro. A eleição municipal, então, foi um desastre. O Carcará também dizia: “É melhor ter ao lado aliados desejosos de poder do que tê-los como adversários”. O resto da história todo mundo já sabe.