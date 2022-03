Gladson, aliados só querem o bônus…

A maior tristeza do governador Gladson Cameli (PROGRESSISTAS) é saber que a maioria de seus aliados e apoiadores no campo partidário-eleitoral só quer levar vantagens. Nenhum deles tem realmente compromisso com o seu governo. Querem o bônus, mas não o ônus. A situação está deixando Gladson nas cordas do ringue. Nas cordas, ele não fica.

É o que se vê na sua base parlamentar em Brasília e no Acre. O que interessa mesmo é a garantia de reeleição ou eleição para outro cargo, por exemplo, o Senado. A gestão, dificuldades, LRF, folha de pagamento estrangulada, finanças apertadas é problema do Gladson e não deles.

Como existem outras expectativas de candidaturas ao governo em oposição a Cameli como a de Petecão, Mara Rocha, a do PT, Jenilson Leite, David Hall e outros que possam surgir no meio do caminho, as ameaças vão começar. Gladson só tem uma arma: usar a caneta e mandar os infiéis irem campear macacos em outra freguesia. Como disse Jesus, o mestre dos mestres: “Quem não é por mim é contra mim”; “Quem comigo não ajunta, espalha”.

. É um erro alguns deputados federais, estaduais e senadores imaginarem que se Gladson perder a reeleição perde sozinho.

. Uma reca vai junto; a reca que só quer o ônus e não o bônus.

. Sobre sua reeleição dizia meu avô: “Barco perdido, bem carregado”.

. O presidente da Assembleia, deputado Nicolau Júnior, anda preocupado com reajustes aos servidores, mas, também com a situação financeira do estado.

. Não é pra menos!

. Pesquisa do Instituto Paraná demonstra que o presidente Bolsonaro vem crescendo, diminuindo a diferença para o Luís Inácio.

. O que estaria dando errado na condução do PT?

. Culpa dos russos ainda não é.

. O russo comum, o cidadão russo não tem culpa das atrocidades do seu presidente déspota, o Putin.

. Aliás, ele anda Putin da vida para fazer tantas atrocidades.

. Uma guerra dessas, mancha toda a humanidade no começo de um século que parecia ser tão bom.

. Até o presidente Bolsonaro tá ligado no BBB da Globo; é…as coisas mudam!

. Aliás, o tempo muda tudo.

. Bom dia!