Policiais civis também vão fazer manifestação contra o governo

O Podemos deverá realizar nos próximos dias a filiação de mais três deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) e se tornar a sigla com a maior bancada do parlamento. São eles: Cadmiel Bonfim, do PSDB, Marcus Cavalcante, do PTB e o pastor Vagner Felipe, atualmente no PR.

Segundo informações apuradas pelo ac24horas, os deputados Cadmiel e Vagner se reuniram nesta quarta-feira, 9, com o presidente do partido, ex-deputado Ney Amorim, que na ocasião, deu as bençãos para a integração dos parlamentares a sigla. No entanto, ambos pediram para comunicar a saída aos dirigentes dos seus respectivos partidos. Existe a possibilidade de Bonfim assinar a ficha de filiação já na sexta-feira, 11.

Já a filiação de Marcus Cavalcante só deverá ocorrer na próxima semana, após uma conversa com o irmão, prefeito de Feijó, Kieffer Cavalcante.

Atualmente a sigla já conta com quatro deputados com mandato, Chico Viga, Fagner Calegário, Neném Almeida e André da Droga Vale.