Bocalom X Gladson, a hora da vingança!

O prefeito Tião Bocalom (politicamente falando) nunca perdoou o governador Gladson Cameli por tê-lo rejeitado na campanha eleitoral em favor da ex-prefeita Socorro Neri, que era do PSB. Bocalom já declarou publicamente que apoia a candidatura do senador Sérgio Petecão (PSD) ao governo e a reeleição da senadora Mailza Gomes confrontando o governador.

Gladson, Bocalom e Mailza são do PROGRESSISTAS. Enquanto Cameli tenta convencer a senadora Mailza a renunciar a sua reeleição em favor da construção de alianças, Tião Bocalom exige que Mailza se mantenha firme na disputa. Para ele, Gladson tem que declarar apoio imediatamente a Mailza.

O senador Sérgio Petecão, que de besta só tem o andar, espera com paciência os desdobramentos da briga. Ele sabe que Bocalom trabalha a seu favor. O prefeito da capital, por exemplo, chegou a oferecer a vaga do Senado do PSD a Mailza se realmente ela fosse rifada pelo PP (não será). Nesse caso é mais fácil o governador juntar o seu grupo político e migrar para o MDB, PSDB ou qualquer outro partido que lhe caiba porque no PROGRESSISTAS quem dá as cartas é Bocalom e Mailza. Com um agravante: Bocalom quer vingança!

. Começaram as especulações novamente:

. Gladson candidato a reeleição, Gladson fica até o último dia de mandato, Gladson será candidato ao Senado…

. Com a palavra, Gladson!

. O que se percebe de verdade mesmo é que com Bocalom e Mailza controlando o PROGRESSISTA, Cameli não tem mais espaço nem poder de decisão.

. Nem mesmo para articular alianças

. O PT, ao que parece, deu uma recolhida nas baterias!

. JV está pensando…

. Mais especulações:

. JV e Marcus Alexandre para o governo; Angelim para o Senado com Binho Marques na 1ª suplência.

. É o melhor time que o PT tem!

. Ex-governadores e ex-prefeitos de Rio Branco disputando governo e Senado nas eleições deste ano.

. O sonho do senador Márcio Bittar era um embate político entre esquerda e direita, mas o caldo azedou.

. Ninguém sabe quem é quem no jogo!

. Até as prefeituras do PT perderam a identidade!

. Como disse, ninguém entende patavina!

. Bom dia!