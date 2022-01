O PT entra na eleição com a faca nos dentes!

A eleição de 2018 foi marcada pelo antipetismo em todos os níveis. Com Dilma Rousseff apeada da presidência, o ex-presidente Lula preso na sede da PF em Curitiba, Fernando Haddad em uma balsa descendo o rio Tietê e derrotas acachapantes nos estados (com exceção do nordeste) o PT parecia ter sumido do mapa político. Pois é, não sumiu.

Lula está solto e lidera todas as pesquisas de opinião pública. Sérgio Moro, algoz de Lula, nem mais juiz é. Sua postura na Lava Jato o levou a descobrir sua verdadeira vocação: Um profissional da política com a voz de taquara rachada. O presidente Jair, por sua vez, é o provável adversário de Lula este ano. Ele aposta todas as fichas no radicalismo de direita para arrebanhar votos como fez em 2018.

Portanto, conclui-se que o PT não se acabou, não sumiu do radar como desejavam muitos. Pelo contrário, será o principal adversário a ser enfrentado nas urnas em outubro. Com um adendo: O partido é um dos maiores beneficiários do Fundo Especial de Campanha, o “fundão eleitoral”. O puxador de votos será o Lula e não o Haddad. Mesmo assim, não será fácil derrotar o presidente Bolsonaro. O certo é que o PT voltou, e voltou com a faca nos dentes.

. Ainda não se tem uma pesquisa séria que avalie os possíveis danos causados à imagem do governador Gladson Cameli pela operação Ptolomeu.

. Por enquanto só muito disse-me-disse; o que se sabe é que continua na frente, dos 30% pra cima.

. A base de Cameli na Aleac, ao que parece, continua sólida.

. Adversários de Cameli fazem a seguinte observação:

. “Não se pode fazer pré-julgamentos, existe a presunção de inocência, tem o direito ao contraditório e a ampla defesa, mas…ele é culpado”.

. É a política, Pedro José! É a política!

. Pedro José é um afilhado que fica bodejando política o tempo todo no pé da lata; gosta de construir as mais extravagantes teorias de conspiração.

. Tipo:

. “O PT vai se juntar com o Gladson”.

. “O Cabide tem todas as chances de disputar o Senado”.

. “O MDB vai se juntar com o PT”.

. Essas baboseiras todas!

. Às vezes dá uma dentro, por exemplo, afirmar que foi um erro as declarações de Ciro Nogueira de que o presidente Bolsonaro vai apoiar a reeleição.

. Que vai todo mundo sabe só não poderia dar essa declaração nesse momento em função da operação Ptolomeu.

. Vai que o Bolsonaro pipoca, já que a imprensa esquerdista-comunista-satanista resolveu explorar as declarações de Ciro contra o Jair mesmo.

. Política é isso!

. Gladson precisa evitar a qualquer custo a antecipação da campanha eleitoral e não mergulhar nela como forma de escape dos ataques dos adversários.

. É o que diz o Pedro.

. “Pedro as coisas não são bem assim/ Pedro onde cê vai eu também vou/ mas tudo acaba onde começou”. (Raul Seixas).

. Gripe de lascar o cano!

. Bom dia!