GOL silencia e LATAM lamenta decisão das comissões da Aleac de aumentar ICMS

As duas companhias que operam voos nacionais no Acre responderam aos questionamentos do ac24horas em relação à decisão de comissões da Assembleia Legislativa do Acre de sustar o subsídio no ICMS do combustível da aviação para ambas. Caso seja aprovada, a alíquota sairá de 3% para 25%.

A LATAM disse que o incentivo fiscal concedido pelo governo do Acre é recente e não estabelece exigência de redução do preço ou de aumento no número de voos.

“Em relação aos preços das passagens, a companhia reitera que estes variam de acordo com uma série de fatores, tais como compra antecipada, preço do combustível, sazonalidade, origem e destino do voo. O preço do combustível é um indicador importante na composição do preço da passagem, sendo que 65% dos custos da empresa são dolarizados e o combustível da aviação representa em torno de 35% das despesas. Esses indicadores quando sofrem aumento têm impacto direto na composição de custos das passagens aéreas”, diz a LATAM.

Ao final, a companhia lamenta que a decisão dos deputados caminhe na direção contrária à recuperação do setor aéreo no País. De seu lado, a GOL disse que não comentaria o caso.