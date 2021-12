Bolsonaro e Moro, é briga de cachorro grande!

A guerra entre o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o seu ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro (PODEMOS), está apenas começando. “Ele não aguenta cinco minutos de debate comigo”, desafiou o capitão. Moro respondeu ontem que, “Lula e Bolsonaro são ruins para o país”. Na verdade, o principal adversário do presidente no 1º turno é o ex-juiz.

Bolsonaro é o presidente e leva vantagem sobre Sérgio Moro. Tem uma base sólida de cerca de 25% do eleitorado que pode levá-lo tranquilamente ao 2º turno. Porém, o candidato a presidente do PODEMOS em poucos dias de movimentação política já ultrapassou Ciro Gomes, do PDT. Moro almeja ser a referência da 3ª via, já que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, recém filiado ao PSD, também não decolou.

Há quem aposte que Sérgio Moro se torne um fenômeno político com uma ascensão meteórica, mas é pouco provável na atual conjuntura. Entretanto, a república guarani já assistiu esse filme no passado depois da redemocratização, ou seja, a eleição de um anticandidato. É aquele que vai na contramão dos fundamentos da política. Que nega a política, mas está na política. Um farsante! Uma fraude!

. O prefeito Tião Bocalom (PP) não é preconceituoso, racista ou homofóbico, isto é, não odeia pessoas em função da cor, gênero, sexo, religião ou qualquer coisa que o valha.

. É um homem simples do campo, acostumado ao trabalho, com firmes convicções religiosas.

. Nada mais que isso!

. Um bom sujeito, mas é o prefeito e precisa ser orientado a certas situações que extrapolam a esfera do mundo em que vive.

. A maneira de abordar certos assuntos precisa ser trabalhada.

. Na base da marreta não vai mais!

. Os tempos são outros!

. A lei dos homens não é a lei natural, muito menos a lei de Deus.

. A dos homens muda o tempo todo de acordo com a sociedade e a época em que se vive.

. Tudo é movimento, já dizia o Heráclito.

. O Heráclito não é aquele ex-senador bochechudo.

. É o Grego, de Éfeso, da Magna Grécia.

. Não tome vacina, a vida é sua, estrague ela como bem quiser; só não f* a vida alheia.

. Ora, pois!

. No dia em que aparecer alguém na porta pedindo voto e dizendo que não é político, solta os cachorros nele.

. Bom dia!