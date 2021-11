Bolsonaro no PL; vai dar Gladson ou Mara?!

O presidente Jair Bolsonaro deverá se filiar mesmo ao PL. O PROGRESSISTAS, que compõe a base do seu governo, indicará o vice na chapa. Com isso, fica a dúvida: Bolsonaro vai apoiar a reeleição de Gladson Cameli, que é do PP, ou Mara Rocha, do PL? Se depender do chefe do Gabinete Civil da presidência, Ciro Nogueira, Gladson será ungido mas nada impede que Bolsonaro tenha dois palanques no Acre. Isto porque a coligação majoritária nacional não é obrigatória nos estados.

Entre Gladson e Mara Rocha existe um elo de ligação com o Planalto, o senador Márcio Bittar (PSL), ponta de lança do presidente e do seu filho o senador Flávio Bolsonaro (PSL) no Acre. A favor de Mara pesa o ser bolsonarista radical; Gladson tem a seu favor o cargo de governador e a influência de Ciro Nogueira e do presidente da Câmara Federal, Arthur Lira.

Márcio Bittar, por sua vez, articula a favor de Gladson com o objetivo de encaixar a ex-mulher, Márcia Bittar, pré-candidata ao Senado, na chapa com Cameli. Entretanto, diante da intransigência do PP e aliados ao nome de Marcia, sua prioridade é a eventual candidatura da ex-mulher. “O Gladson e a Mara que se articulem com o presidente”, disse. Traduzindo para o acreanês: “Quem quiser ser grande que nasça viçoso”.

. Disse na COLUNA que acontecerá um confronto político oportuno e necessário entre Jorge Viana e Márcio Bittar.

. Direita e esquerda na arena política.

. Tirando o açodamento, é um debate importante.

. Afinal de contas, são duas lideranças importantes que podem definir políticas públicas para o Acre.

. O deputado Luís Gonzaga (PSDB) pode ser ungido a candidato a deputado federal pelo grupo político do deputado Nicolau Júnior (PP).

. A pandemia não acabou!

. A redução dos crimes no Acre tem nome e endereço:

. Gladson Cameli, coronel Paulo César, Polícia Militar, Civil e investimentos.

. A Justiça também, é claro!

. Atenção bancada federal:

. Vai faltar recursos para a BR-364 em 2022.

. O general Mourão tá mordido com o Jair.

. O preço da gasolina vai baixar…

. Lá em Cobija!

. Aliás, o governo boliviano tentou aumentar os combustíveis por lá…o povo paralisou o país.

. Foi um quebra-quebra geral!

. Bom dia!