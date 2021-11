Execução de motorista de app: dois são absolvidos, uma vai prestar serviço e um é condenado

O julgamento dos quatro supostos envolvidos no assassinato do motorista de aplicativo Arthur da Silva Melo, ocorrido nesta quinta-feira, 18, na 1ª Vara do Tribunal do Júri foi concluído no início da noite, com um resultado surpreendente. Dois dos réus, os irmãos Kennedy e Sidney da Silva Lima foram absolvidos por falta de provas. Iara Soares Mendes foi condenada a 1 ano e quatro meses por destruição de cadáver, sendo pena substituída por prestação de serviço à comunidade. Já Sávio Jô da Silva, que assumiu a autoria do delito, foi condenado a uma pena de 16 anos por homicídio duplamente qualificado e destruição de cadáver.

O crime ocorreu na noite do dia 27 de abril de 2018 numa residência da Rua Edmundo Pinto, no Conjunto Oscar Passos, no bairro de São Francisco, residência de um dos envolvidos. Em seu depoimento diante da Juíza Luana Cláudia Campos, o réu Sávio Jô da Silva, que antes negava a participação no crime assumiu a autoria do delito e disse que matou o motorista de aplicativo depois de uma luta corporal, inocentando os demais envolvidos.

Sávio Jô da Silva foi recolhido ao presídio e os demais colocado em liberdade.