Acreanos vendem mais de R$ 210 mil em feira nacional

Pouco tempo depois de o Ministério Público Federal (MPF) entrar com uma ação para apurar a nomeação da professora universitária aposentada, Degmar Kinpara, na presidência do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação dos Serviços Ambientais (IMC), a mulher, que é esposa de Minoru Kinpara, anunciou nesta terça-feira, 9, que escolheu deixar o IMC.

A ação do MPF ocorreu pelo fato de Dagmar ser aposentada por invalidez da Universidade Federal do Acre (Ufac). Ela foi nomeada no governo no dia 23 de agosto, em publicação no Diário Oficial do Estado (DOE).

A esposa do ex-candidato a prefeito de Rio Branco Minoru Kinpara disse por meio das redes sociais que a sua saída da pasta foi em decorrência de complicações de saúde. Degmar afirma que a decisão ocorre após novos exames apontarem inúmeras lesões no fígado, em razão das sequelas deixadas pelo câncer.

“Infelizmente, as sequelas deixadas pelo câncer que tive em 2013, me impedem de continuar. Recentemente, fiz uma “bateria” de exames que detectaram inúmeras lesões no fígado, podendo, inclusive, ser metástase. Assim, atendendo aos pedidos da minha família e amigos próximos, decidi entregar a Presidência do IMC e continuar cuidando da minha saúde”, explicou.

Em outro trecho, Degmar agradece a oportunidade dada pelo governador Gladson Cameli e reafirmar o apoio à parceria para ajudar na construção de um Acre melhor.

“Também agradeço aos amigos que sempre oraram, torceram e me apoiaram nessa jornada de luta contra essa terrível doença. Fica minha imensa gratidão e o meu pedido de oração para que Deus possa continuar iluminando o meu caminho e me dando força nessa difícil luta. Muito obrigada!”, afirmou.