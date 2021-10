Decisão do PP revolta aliados e pode isolar Gladson

A decisão do PROGRESSISTA de fechar questão em torno da reeleição da senadora Mailza Gomes pode isolar o governador Gladson Cameli, além de causar revolta entre os aliados.

Mailza Gomes foi 1ª suplente de Gladson assumindo o mandato por quatro anos com a eleição dele para o governo em 2018. À época ela não tinha densidade política para vencer uma eleição dessa magnitude. Não teria chances agora, apesar do bom trabalho que desenvolve no mandato. Portanto, deveria abrir espaço para que o governador Gladson pudesse articular e garantir a reeleição e a manutenção de todo o grupo no poder.

A vaga ao Senado é disputada por Mailza Gomes (Presidenta do PP), Márcia Bittar (candidata do presidente Bolsonaro), os deputados federais Alan Rick (DEM), Jéssica Sales (MDB) e Vanda Milani (SD). As últimas pesquisas divulgadas oficialmente pela imprensa apontam o ex-governador Jorge Viana (PT) liderando, Alan Rick em 2º lugar e os demais em seguida. Porém, Márcia Bittar tem conseguido o maior número de partidos aliados tornando seu nome competitivo no desenrolar do processo.

Para os aliados, o governador Gladson não só escolheu mal o seu vice, major Rocha (estão rompidos), bem como a 1ª suplência do Senado. Como ele deseja o secretário Alysson Bestene como vice, que é do PP, os aliados dizem que os inimigos comem com ele a mesa e não na oposição ou entre os aliados.

. Ainda aposto que a senadora Mailza vai colocar o mandato à disposição do governador Gladson Cameli para negociar com os aliados.

. Afinal de contas…deixa prá lá!

. Na COLUNA passada disse que seria um erro do senador Sérgio Petecão rejeitar uma composição formal (ou não) com o senador Jorge Viana.

. Nunca subestime um adversário nem despreze uma pessoa por mais simples que ela possa parecer.

. A terra gira!

. Se não gira, tem gente que a faz girar na tora.

. Se quiser continuar presidente, Jair Bolsonaro vai ter que melhorar muito; também escolher o partido certo, os aliados na medida;

. Não será mais o fenômeno de 2018, o ilustre desconhecido que nocauteou o PT nas urnas.

. Jair, agora, é o presidente!

. Será julgado nas urnas por seus atos; pelo que fez ou deixou de fazer.

. O nome disso é democracia.

. Consta que o rombo no casco do Orçamento da União será de R$ 80 bi; o da Dilma foi R$ 130 bi.

. “Tem gente comendo osso”. (do ministro Paulo Guedes).

. Isso todo mundo já sabe.

. Bom dia!