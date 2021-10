John Douglas é oficializado novo secretário de Turismo no Acre

O cantor Frank Aguiar, que já havia tomado daime no Acre há oito anos, está novamente no Rio Crôa, na cidade de Cruzeiro do Sul, participando de um festival da bebida da floresta.

Em um vídeo, ele aparece cantando e tocando violão com um grupo próximo à uma fornalha, onde estão as panelas com o daime cozinhando.

O cantor, que já foi deputado federal por São Paulo e vice-prefeito de São Bernardo do Campo, também esteve na terra indígena Katukina, localizada na BR-364, próximo à Cruzeiro do Sul.

Nas redes sociais, o artista disse que o final de semana está sendo muito bom no Acre. “Como é bom estar em meio a natureza. É showwww papai “, afirmou.

Em dezembro do ano passado, uma entrevista à revista Quem, o cantor Frank Aguiar, um dos mais conhecidos cantores de forró do país, também chamado no mundo musical de o “cãozinho dos teclados”, citou uma experiência no Acre como um divisor de águas em sua vida.

Durante o bate papo com a revista, Aguiar revelou que sete anos atrás quando esteve no Acre fazendo um show em Cruzeiro do Sul, se sentindo no fundo do poço, passando por crises com os filhos e com a política, teve uma experiência com o que chama de chá milagroso, que mudou a vida dele.

“Sete anos atrás, fiz um show em Cruzeiro do Sul, no Acre. Depois do show, o prefeito me convidou para conhecer as belezas do Rio Croa. Alugamos uma canoa e me apresentaram o chá milagroso, que além da cura, expandia a consciência. Naquela época estava no fundo do poço e passando por um momento de conflitos com meu filho e com a carreira política. Naquele momento resolvi toda a minha vida. Foi como se eu tivesse feito dez anos de terapia com o melhor psicólogo. Lá ouvi uma voz me falando que eu seria uma ponte para que outras pessoas pudessem ter suas evoluções”, relembra ele, que também fez cursos de inteligência emocional.

