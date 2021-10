A tarifa foi reduzida, só falta ônibus!

Foto: Sérgio Vale/ac24horas

Com dez meses de atraso, a prefeitura de Rio Branco resolveu fazer o aporte financeiro de R$ 2,4 milhões proposto pela ex-prefeita Socorro Neri no apagar das luzes de sua gestão, para socorrer as empresas de ônibus.

Na ocasião, a reação do prefeito Tião Bocalom (PROGRESSISTAS) e seu grupo político foi virulenta. Prometeram, inclusive, investigar uma tal caixa preta que até hoje ninguém nunca viu. Socorro Neri tinha razão. Merece até um pedido oficial de desculpas.

Se o prefeito Bocalom conseguiu a redução da tarifa (é mérito seu), a ex-prefeita queria o aumento da frota. Isto porque não adianta reduzir a tarifa para um real se continuar faltando ônibus nas linhas como vem ocorrendo há bastante tempo.

A reclamação dos usuários é grande, principalmente nos meios de comunicação e nas redes sociais. Com a palavra o prefeito Tião Bocalom e os vereadores (foram eleitos para isso). O Ministério Público, também!

. As chapas de deputado estadual e federal do PSL/DEM (União Brasil) estão praticamente fechadas, não cabe mais ninguém.

. A meta agora é fechar a do Republicanos e Solidariedade.

. O senador Márcio Bittar tem pressa!

. PSDB e PDT também articulam as suas por todo o interior.

. O PSD, do senador Sérgio Petecão, transbordou de candidatos, mas não há mais vagas.

. Homem chorar em banheiro escondido da mulher é mais comum do que se pode imaginar; o presidente Bolsonaro não está sozinho.

. Chorar faz bem, limpa os pulmões e melhora a visão.

. Conheço um caso de um sujeito que, no velório da mãe, parecia talhado na rocha; de madrugada, no banheiro, esturrava que nem uma fera ferida.

. Não é exatamente esse caso que está se analisando.

. “Nas paredes desta igreja não tem um grão de areia comprado com dinheiro de político”. (Afif Arão, o Pastor)

. Secretários do governo se preparando para disputar a eleição com deputados estaduais e federais.

. Prefeitos, também!

. A imunidade parlamentar ajuda a resolver muitos problemas, muito embora não seja garantia de imunidade.

. A deputada federal Flordelis sumiu do radar.

. Na eleição passada, cada deputado federal começou a campanha com R$ 2,5 milhões segundo um dirigente partidário.

. Esse ano, dobra!

. Bom dia!