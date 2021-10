Quem poderá ir para o 2º turno com Gladson?

Se a eleição de governador for decidida no 1º turno a conversa se encerra por aqui. Mas, e se a disputa chegar ao 2º turno quem, em tese, disputará com o governador Gladson Cameli? O Senador Sérgio Petecão (PSD), o deputado estadual Jenilson Leite (PSB), a deputada federal Mara Rocha (PL)? E os demais?

Desde que decidiu ser candidato e romper com o governo, Petecão entrou em uma maratona por todo o Acre. Seu objetivo é polarizar com o governador, chegar ao 2º turno e convencer toda a oposição a apoiá-lo em um novo governo. Não definiu o vice e o candidato ao Senado. Espera o resultado da disputa de Mailza, Márcia Bittar, Vanda Milani, Jéssica Sales e Alan Rick. Improvável deixarem o governo.

Jenilson Leite se coloca como a 3ª via. Peregrina por todo estado lutando para ser o novo da velha Frente Popular. Esbarra na indecisão do PT de lançar Jorge Viana para o governo ou Senado. Faz uma belíssima pré-campanha. Talvez a melhor entre todos os pré-candidatos.

A deputada Mara Rocha, como se diz por aqui, chegou, chegando. Admitiu publicamente que aceita o desafio de disputar o Palácio Rio Branco. Sua entrada no jogo muda o cenário e equilibra a disputa. Por isso mesmo, o questionamento acima: Quem enfrentará Gladson Cameli no 2º turno?

. Fonte segura, fidedigna garante que o futuro União Brasil no Acre não apoiará a reeleição do presidente Jair se acostumando.

. Muita coisa está mudando; regras eleitorais mais duras, fusão, federações partidárias, coligações majoritárias, o futuro é incerto.

. Como ficará a chapa de deputado federal do PT? E do PCdoB?

. Leo de Brito e Perpétua Almeida fazem um bom trabalho no campo da oposição em Brasília.

. No campo da situação, Alan Rick (DEM) e Jéssica Sales (MDB) dão um banho!

. Os partidos e detentores de mandatos terão que oferecer muito mais que carne assada com macaxeira para convencer pessoas a participarem das chapas proporcionais.

. A corrupção mata crianças, mulheres, idosos…nega-lhes o sagrado direito de um bom serviço público na saúde, na educação.

. Bittaristas ameaçam romper com Gladson e apoiar Mara Rocha (ou Petecão) se Márcia Bittar não for a candidata oficial ao Senado na chapa com Gladson Cameli.

