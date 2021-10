Nicolau, o articulador!

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Nicolau Junior (PROGRESSISTAS), tem se revelado um bom articulador político. A maior prova foi o resultado da eleição para a prefeitura de Cruzeiro do Sul em 2020 quando coordenou a construção de um arco de alianças envolvendo o seu partido, o PSD, PT, PC do B e outras siglas menores garantindo a eleição do prefeito Zequinha e do vice, Henrique Afonso.

Nicolau Júnior se elegeu e reelegeu presidente da Assembleia com apoio de todos os parlamentares. Garante o espaço da oposição no plenário, nas comissões e faz o meio de campo da base governista com o governo de Gladson Cameli. Acaba de inserir o deputado Calegário na base de volta.

É um político discreto. Defende a reeleição de Gladson com o mesmo grupo político que chegou ao poder em 2018. Faz esforço nesse sentido, mesmo sabendo que será muito difícil atrair Petecão e Rocha para o mesmo ambiente de Gladson. Nicolau é da velha escola política de que palavra dada, é palavra empenhada.

. Somando todas os valores dos recursos trazidos pela bancada federal (noticiados) o Acre é uma Suíça.

. É dinheiro prá cá, é dinheiro prá lá; uma dinheirama doida!

. A falta de obras, ramais, pontes, pinguelas, escolas, postos de saúde, pavimentação de ruas etc. é ilusão de ótica.

. Estão lá, sei que estão, mas não as vejo.

. Se o critério para a escolha do candidato ao Senado do Palácio Rio Branco for pesquisa, o deputado federal Alan Rick (DEM) será o escolhido.

. Isto, segundo as sucessivas pesquisas até agora.

. Ao que parece, o critério de escolha não será pesquisa será dinheiro, poder, partidos, dinheiro e dinheiro.

. Não sei se ele tem tudo isso…

. Depois do baque das traições políticas petistas, a BrasiLeila deverá se alojar mesmo em uma sigla que possa viabilizar sua provável eleição para Aleac.

. É a vida!

. “É humano, tudo que é humano não me surpreende”. (Terêncio, poeta e dramaturgo romano africano na república)

. Por que as mulheres quando descobrem que o companheiro tem uma amante elas vão surrar a dita cuja e não o companheiro?

. Nem elas sabem, é instinto!

. Questionaria um francês:

. Pourquoi (Pourrquá)?

. A ciência explica:

. A origem está no reino animal quando os ancestrais viviam dependurado nas árvores, pulando de galho em galho.

. Isto para os que acreditam que vieram dos primatas, os demais filhos de Deus não!

. Google, quem será eleito senador no ano que vem aqui no Acre?

. Sério???

. Muito bom, merece, é justo!

. Google, me responde mais uma coisa:

. Por que os políticos com mandato querem entupir a família no Senado, na Câmara Federal e na Assembleia; mulher, filhos, sogra, marido, irmão, irmã?

. Google! Google! Google!

. Saiu do ar…covarde!

. Bom dia!