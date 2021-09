A geografia da ignorância

Caminhoneiros em vários estados do Brasil resolveram bloquear rodovias em apoio aos pleitos do presidente na sua guerra particular versus o STF, especialmente contra os ministros Barroso e Morais. Um é o presidente do TSE e o outro será o próximo.

O presidente Bolsonaro se apressou a pedir que os caminhoneiros não façam isso porque prejudica a economia e mais ainda: Ele próprio, já que seu discurso no dia da independência derrubou a bolsa e fez subir o dólar. O efeito colateral dos bloqueios nas estradas é devastador. Afasta até aliados quando ele mais precisa.

Ainda não se sabe de quem foi a ideia de jerico. Quem foi o cérebro de galinha que propôs ferrar o próprio presidente na suposta intenção de ajudá-lo. Os prejuízos para as empresas, o setor público e a população são grandes.

Estão culpando o Zé Trovão, líder do movimento, de fazer gol contra. É necessário explicar e desenhar para o Thor brasileiro que a paralisação e o bloqueio de rodovias são contra o governo e não a favor. Era só o que faltava! Não é para rir que a situação é grave e exige sobriedade.

“Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus; as autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos”. (Apóstolo Paulo, aos cristãos de Roma)

Limpando a área

O delegado de Mâncio Lima, José Obetânio, está fazendo uma limpeza na cidade. Estupradores, criminosos e delinquentes são presos diariamente. Não há segredo, só muito trabalho. Merece uma moção de louvor da Assembleia Legislativa.

Alagoano frouxo

Para parlamentares moderados, a reação do presidente da Câmara, Rodrigo Lira, ao discurso do presidente contra ministros do STF foi insuficiente. Os deputados Léo de Brito (PT) e Perpétua Almeida (PC do B), que são oposição, reagiram indignados.

Como explicar?

Como explicar que deputados federais bolsonaristas participem de um manifesto que pede o fechamento do Congresso Nacional? A política virou uma Torre de Babel. A epidemia da doidice se alastra.

O problema não é Bolsonaro, é o Lula

Muitos evangélicos já teriam abandonado o presidente Bolsonaro se o ex-presidente Lula estivesse impedido de concorrer a eleição em 2022. Ao permitir sua candidatura, o STF está pagando o preço de suas decisões. Apesar da lambança da Lava Jato, a corrupção era real. É a velha história: “Só tem tu, vai tu mesmo”.

Levando na galhofa

O general Mourão, os presidentes da Câmara e do Senado estão levando na gozação as bravatas do presidente Bolsonaro. A reação às atitudes do presidente não são levadas a sério. A não ser pelo STF, a Globo e outros meios de comunicação. Pela mala do João Dória, também. Segundo Mourão, não há clima para impeachment.

Operação volta Mazinho

Há cerca de um mês a operação volta prefeito Mazinho (MDB) vem sendo feita por setores do governo para que o prefeito de Sena Madureira e sua mulher, a deputada Meire Serafim permaneçam na base do governador.

Flaviano, o vice

A ideia de lançar Flaviano Melo como vice de Gladson Cameli não foi gestada dentro do MDB. Foi no Palácio Rio Branco. O Pádua Bruzugu apenas pegou carona. Porém, Alysson Bestene continua escalado.

. Desemprego, inflação em alta, disparada de preços de combustíveis, queda na bolsa de valores, dólar subindo…e o Zé Trovão parando o Brasil em apoio ao presidente.

. Só pode ser doido, um homem desse!

. Alguém precisa avisar aos seguidores do Zé Trovão que não é o STF que derruba um presidente, é a economia.

. Nessas crises costuma aparecer alguém para ser candidato como um ponto de conciliação, vai depender muito do PT.

. Do presidente não espere acordo para nada mesmo que o país vá para o atoleiro político, social e econômico.

. É uma questão de estilo.

. Bom dia!