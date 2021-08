Hora do aperto

Foi anunciado que os órgãos de controle vão intensificar as investigações aos recursos aplicados pelo governo federal na pandemia em estados e prefeituras. Quando o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) diz que muito desse dinheiro foi desviado tem toda a razão. A matéria do Fantástico em que cerca de R$ 300 milhões foram desviados é a maior prova.

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado para investigar o governo federal é limitada por lei para chegar aos estados e municípios. Porém, a CGU, TCU, MPF e Polícia Federal têm amplas condições de rastrear os recursos. O que Bolsonaro precisa fazer é apertar o cerco a esse dinheiro como vem fazendo em outras áreas da política que não deveria fazer. O presidente tem que cuidar da gestão e da economia, do contrário ele pode chamar até a OTAN que não se sustenta no poder.

“A razão é só mais uma escrava das paixões”. (David Hume)

Gladson dirige um caminhão de melancias

Os partidos, os dirigentes e os políticos com mandato que orbitam em torno do Palácio Rio Branco (senadores, deputados federais e estaduais) podem ser comparados a um caminhão carregado de melancias em um ramal cheio de buracos, ladeiras, pinguelas e pontes. Com o andar do veículo e o sacolejar na estrada, as melancias vão se ajustando na carroceria.

A boca do funil

Apesar de cinco nomes disputarem o Senado, apenas um ou dois chegarão nas eleições de 2022 em paz e segurança. Na boca do funil da chapa de majoritária de Gladson Cameli não passa nem cinco, nem quatro, três ou dois, apenas um. Mailsa, Márcia, Vanda, Jéssica e Alan apenas um passa, os demais ficam entalados no funil.

Não há saída

Os quatro candidatos ao Senado que sobrarem deverão negociar espaços e eleição para outros cargos. Deputado federal ou estadual. Não se engane, o PROGRESSISTA fará dois deputados federais brigando pelo terceiro.

Nem o Papa

Não adianta governadores, presidentes de poderes, ministros, cardeais, bispos, Silas Malafaia, Edir Macedo e apóstolo Valdemiro Santiago pedirem ao presidente JB para ele se aquietar que não vai. Quer continuar presidente na tora. Sabe que se perder será muito ruim para ele e seus filhos.

Bicadas tucanas

O que vem acontecendo no ninho tucano já era esperado. Qualquer um do PSDB que decidir ficar com Gladson Cameli será inimigo natural da deputada federal Mara Rocha. Quanto à troca de palavras duras, faz parte do jogo político. É bom, o povo se diverte!

O Cesário tinha razão

Ao dizer que, “os meus prefeitos não vão sair nem abandonar o PT” o presidente do partido, Cesário Braga, tinha toda a razão. A COLUNA dá a mão à palmatória. Se o governador Gladson em algum momento acreditou, pegou uma loba. (Ou não?) O tom que os administradores petistas usam agora é que as relações com o Palácio RB são “republicanas”, “institucionais”.

. Parlamentares bolsonaristas acham que o Paulo Guedes, ministro da economia, erra muito, mas se calam na tribuna da Câmara que é o fórum adequado.

. Se o Paulo erra, o Paulo não foi eleito; eleito foi o presidente Bolsonaro, por conseguinte, a responsabilidade é do de cima e não do debaixo.

. A variante delta do coronavírus chegou no Acre!

. Que lástima, ter que passar por tudo de novo!

. Deus nos livre e guarde!

. Um coronel da PM que quebra uma hierarquia, como no caso de São Paulo, está dando todo o dinheiro para que seus subordinados façam o mesmo; inclusive, com ele.

. A hierarquia e a disciplina são o coração do militarismo.

. É o que mais se ensina e se aplica nos colégios militares.

. Nem o CRM nem o sindicato dos médicos deram um pio sobre a situação caótica do curso de medicina da UFAC.

. Se o fez, não tive acesso e me desculpo!

. Mesmo mal formados terão o registro, é a lei;

. Vidas importam tanto quanto não facilitar o acesso dos formados no estrangeiro ao registro.

. Só uma reflexão!

. Bom dia!