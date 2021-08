Flaviano, o vice alternativo!

O deputado federal Flaviano Melo, presidente da executiva regional do MDB, poderá ser o vice do governador Gladson Cameli (PROGRESSISTAS). O assunto que pareceria descartado, voltou a ser discutido no Palácio Rio Branco. O governador Gladson Cameli, apesar da preferência por Alysson Bestene, veria no emedebista uma boa articulação para garantir sua reeleição.

Flaviano Melo foi prefeito de Rio Branco, governador, senador, prefeito de novo e está no terceiro mandato de deputado federal. Tem larga experiência em planejamento, gestão e execução, além de ser muito bem articulado em Brasília. Formaria com Gladson uma chapa bastante equilibrada.

O maior entrave para que Flaviano Melo venha a compor com Gladson é a candidatura da deputada federal Jéssica Sales (MDB/Juruá). Ela já declarou publicamente apoio à reeleição de Gladson sem ter condicionado seu projeto político. Portanto, a família Sales pode estar aberta a entendimentos que não passe por cargos no governo. O governador terá um longo caminho até abril do que ano que vem para equacionar a disputa pela única vaga ao Senado e a escolha do seu próprio vice.

“Há três tipos de corrupção: a institucional, a cultural e a moral. Contra duas há solução, mas no caso da moral não. Porque vem de berço… e tentar converter um mau caráter em um homem de bem é impossível”. (Paulo Jordão)

Filé para federal

PP, PSL, PSDB e Republicanos são os partidos com maiores chances de eleger deputado federal na próxima eleição. Além de não ter ninguém com mandato, tem bons nomes e recursos necessários.

Dias sombrios…

Que ninguém se engane, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) não vai recuar. Sua intenção é tencionar a corda até que ela quebre. Quer forçar uma intervenção das forças armadas na política. O que seus apoiadores veem como algo bom para o país, na verdade seria um desastre. Nunca deu certo em lugar nenhum do mundo.

Sanderson Moura

O advogado Sanderson Moura poderá disputar o governo pelo PSOL. Sua presença na eleição dará qualidade à disputa. O Senado também não está descartado. Vai depender de uma decisão da direção do partido.

Perigo à vista

Pelo que se tem noticiado a variante delta da Covid-19 já está se espalhando em Rio Branco. Pode ser questão de dias os hospitais ficaram cheios novamente. Vamos torcer para que não. É muito ruim para a combalida economia.

Boa tarde, Astério!

Você esqueceu de dizer pra senadora Mailza que o dinheiro do fundão, não tem critério de distribuição! Os presidentes de partido direcionam os valores de acordo com suas conveniências políticas! Esse papo de que candidato pobre vai ter dinheiro para concorrer a um mandato eletivo é pura demagogia, é uma covardia falar isso! Alguns candidatos vão continuar disputando as eleições com um santinho na mão fazendo papel de trouxa! Enquanto outros vão comprar os mandatos com o dinheiro público vindo do fundão e do fundindo da escuridão! Essa é a realidade da nossa mascarada democracia! (Comentário de um leitor que já foi deputado federal).

. Segundo o ex-presidente Lula, ele topa ter uma conversa com Ciro Gomes sobre as eleições do ano que vem; só não pode fazer como na eleição de 2018 quando o PT poderia ter indicado o vice de Ciro e não o fez; está aí o resultado.

. Se o mandato de presidente, governador e prefeito fosse de cinco anos (sem direito a reeleição) não existiria essa confusão toda.

. Besteira falar do que deveria ser e não do que é!

. Como alguém que estudou, graduou-se, pós graduou-se, fez mestrado, doutorado, e PHD diz que querem implantar o comunismo no Brasil nos tempos atuais?

. É ignorância ou má fé!

. Pode ser tudo, menos comunismo.

. Pior, que é um plano da China…

. Já outro afirma que é a instalação do governo do anticristo!

. Alguém em sã consciência acha que o anticristo escolheria um país esculhambado como o Brasil para instalar um governo mundial?

. É tanta bagunça e corrupção que o quintal já é dele.

. A opção é viver como os cínicos, não os políticos, os da Grécia no período helenístico.

. Salva-nos, Senhor!

. Bom dia!