SEO para YouTube: Dicas básicas para otimizar os seus vídeos

O SEO é muito importante para qualquer estratégia de marketing, pensando em receber tráfego orgânico dos mecanismos de busca.

No YouTube, com alguns ajustes você consegue aparecer no Google com mais facilidade, também é possível fazer integração com outros canais, tendo menos gastos com publicidade e conquistando mais autoridade no seu segmento.

Neste artigo, desenvolvemos uma lista com as principais estratégias de SEO para você aplicar em seu canal. O mais interessante é que são dicas práticas que podem ser concluídas sem grandes investimentos.

Quer saber mais? Então, continue com a leitura deste artigo e tire todas as suas dúvidas. Para se aprofundar em meios de monetizar a sua audiência online, acompanhe o guia da Systeme para faturar na internet.

Altere o nome do arquivo

Vamos iniciar a nossa lista de dicas com um conselho simples, prático e bastante eficiente.

Antes de subir o vídeo para a plataforma, recomendamos modificar o nome do arquivo. Ele deve conter a palavra-chave. Se o termo for long tail, separe cada uma por meio de um hífen.

Imagine que você fez um conteúdo sobre marketing digital para o YouTube.

Logo, o nome do arquivo deve ser “marketing-digital-para-youtube.mp3”. Assim, o YouTube consegue entender melhor o tema central do vídeo.

Construa um título de qualidade

Agora, chegou um momento muito importante na hora da otimização: a construção de títulos.

Ele é fundamental porque tem como missão informar qual será a pauta do conteúdo para os motores de busca.

Se você trabalha com blogs, provavelmente, já percebeu que o Google não lê as imagens. É necessário descrevê-las para conseguir ótimos resultados. No caso dos vídeos, o título cumpre essa missão.

Uma boa chamada é aquela que contém no máximo 100 caracteres. Dê prioridade para a palavra-chave à esquerda. Assim, você poderá ser encontrado com mais facilidade.

Nunca é demais lembrar também sobre a importância de escolher títulos que se relacionam ao conteúdo do vídeo. Evite chamadas sensacionalistas. Caso contrário, o usuário fechará a janela o mais rápido possível.

Adicione uma descrição

Outra dica bastante interessante é adicionar uma descrição em seus conteúdos. A proposta desse item é mostrar para os buscadores o que será falado no vídeo.

Além disso, você tem a oportunidade de apresentar para o usuário quais serão os tópicos abordados, facilitando a experiência do leitor, o que é muito importante no meio digital.

Apesar de ser uma dica que não reflete diretamente no tráfego orgânico, ela ajuda a aumentar o número de cliques em um vídeo. Na prática, isso significa que, quanto melhor a descrição, mais acessos terá o conteúdo.

Uma dica interessante é dividir os capítulos do vídeo na descrição. Você deve informar em qual momento inicia o capítulo 2 e quando começa o capítulo 4. Mais uma vez, a experiência do usuário será bastante valorizada.

Na descrição do vídeo, você deve adicionar as palavras-chave mais importantes no início do conteúdo, pois elas são mais valorizadas do que o termos que estão no fim do texto.

A inclusão do link do seu site ou blog também pode ser útil no texto. Assim, você consegue aumentar a sua audiência também em outros canais.

Inclua tags

Ao contrário do que ocorre com o SEO no conteúdo escrito, as tags são bastante valorizadas no YouTube. Elas influenciam nas indexações e também ajudam o usuário a encontrar o conteúdo que mais deseja em um determinado momento.

A plataforma de vídeos permite que o responsável pelo canal inclua até 120 caracteres no espaço em que são adicionadas as tags. O mais indicado é incluir até 15 palavras, tanto a principal como as relacionadas.

Se o conteúdo do seu vídeo aborda os tipos de marketing, você pode adicionar tags, como:

Marketing de Conteúdo, Marketing de Afiliados, Marketing de Performance, Marketing de Redes sociais, E-mail Marketing, Outbound Marketing, entre outros.

Para encontrar as melhores tags do seu vídeo, você pode ir até o conteúdo do seu corrente e verificar quais são os termos que ele está utilizado.

Depois, construa o conteúdo não só com essas palavras, mas também com outros temas.

Assim, você consegue desenvolver um material completo para a sua persona.

Faça transcrição de vídeos

A transcrição de vídeo é outra estratégia de SEO para YouTube que não pode ser ignorada.

Em um primeiro momento, ela pode parecer complicada, mas, aos poucos, verá o quanto é importante para os resultados do seu canal.

Para facilitar o processo, você pode utilizar o roteiro do vídeo que produziu antes de iniciar as filmagens.

Basta adaptá-lo ao espaço que é destinado para incluir a descrição do vídeo. Esse tipo de estratégia faz com que o seu conteúdo seja indexado com mais velocidade, influenciando no sucesso do SEO.

Cuide da interatividade

A interatividade é muito importante quando falamos sobre SEO para YouTube. Por isso, deixe o espaço para comentários aberto. Busque responder as opiniões dos usuários para construir uma conexão com o seu público.

A regra é clara: quanto mais interação, maior são as chances do seu canal ser valorizado pelo YouTube.

Você só não pode cair nas armadilhas dos haters da internet, que são conhecidos por destilar comentários maldosos no mundo virtual.

Se esbarrar em uma situação como essa, procure manter a calma e responder com educação. Lembre-se: a sua reputação está em jogo e não pode ser prejudicada da noite para o dia.

Compartilhamentos

Além dos comentários, o número de compartilhamentos também é importante para o YouTube.

Então, busque divulgar o seu conteúdo em todas as redes sociais. Você pode mostrar o material para seguidores, amigos, parentes, entre outros tipos de públicos. A divulgação é fundamental para o sucesso de qualquer canal.

No início ou no final do conteúdo, você pode fazer uma chamada para ação (CTA) para que os usuários comentem, curtam e compartilhem o seu material.

Produza vídeos de qualidade

Vamos finalizar as nossas dicas falando sobre o tempo de duração de um vídeo no YouTube, uma das dúvidas mais frequentes entre os leitores do blog.

A retenção do público é muito importante porque mostra para o YouTube que a audiência está interessada no conteúdo. Não adianta nada produzir um vídeo de 30m e o usuário abandonar a página com apenas 5m.

Portanto, antes de produzir o material, construa um roteiro que apresenta tópicos relevantes para a persona do início ao fim.

Se você falar sobre plano de negócios, por exemplo, pode explicar não só o conceito do termo, mas também as vantagens, como funciona, como desenvolver na empresa e quais são os erros que um empreendedor não pode cometer.

A junção dessas informações, sem dúvidas, chamará a atenção do usuário com mais facilidade.

Percebeu que fazer SEO para YouTube pode ser mais prático do que imagina? Então, não perca mais tempo, aplique logo essas estratégias e apareça nas primeiras posições.