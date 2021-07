Ismael Machado reforça time de vereadores que farão curso no CE com diárias de R$ 6 mil

O delegado da Polícia Federal de Cruzeiro do Sul, Fabrício dos Santos, informou ao Ac24horas que um grupo de servidores das secretarias de Turismo e Comunicação do Estado havia sido retido na terra indígena dos Nawa, no Rio Môa. O grupo foi liberado neste domingo (18). A PF foi acionada pela Funai e ICMbio para ir ao local.

“Nós iríamos lá para conversar e saber detalhes, como foram liberados, não houve a necessidade de irmos”, contou o delegado.

Segundo informações da secretária de Turismo do governo do Estado, Eliane Sinhasique, a equipe estava na comunidade dando treinamento para a população que trabalha com turismo na região e na volta foi retida na aldeia. A situação foi informada por eles por telefone.

Os Nawa esperam pela demarcação da terra há 22 anos e denunciam as constantes invasões e retirada ilegal de madeira no local. A terra fica no entorno do Parque Nacional da Serra do Divisor.

Nawa já retiveram outros servidores no local

Esta não é a primeira vez que os indígenas do local retém uma equipe de servidores. A primeira vez foi no dia 15 de julho de 2015, quando servidores e colaboradores do ICMBio, que passaram pelo local , foram impedidos de sair também em reivindicação pela demarcação.

Na época, ficaram retidos no local, durante 3 dias, o gestor do Parque Nacional da Serra do Divisor, João Damasceno, o indígena Luís Nukini, coordenador regional da Funai e duas colaboradoras. Eles foram liberados no dia 18 de julho, quando houve promessa de solução quanto ao processo de demarcação que não se concretizou, o que levou os nativos a repetir a ação.