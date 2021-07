Gladson, Petecão e Rocha, caminho sem volta!

Há uma tese que diz que, “em política tudo é possível”. Tese defendida por muitos, inclusive pelo presidente da Aleac, deputado Nicolau Júnior (PROGRESSISTAS) que considera “possível” a reaproximação do governador Gladson Cameli com o vice-governador major Rocha (PSL) e o senador Sérgio Petecão (PSD) para as eleições de 2022.

O senador Petecão tem como meta disputar o governo em 2022. Nunca escondeu de ninguém que é um sonho acalentado há muito tempo. “Qual o político que não deseja ocupar o cargo mais importante do estado? Se disser que não mentirá”, afirma o senador acreano, nascido nas barrancas do bairro Seis de Agosto.

O vice Rocha começou a se desentender com o governador Gladson na construção das candidaturas municipais. Gladson entendeu que ele queria medir forças ao lançar um candidato a prefeito, Minoru Kinpara, que poderia derrotá-lo. Daí para o que se vê hoje foi um sopro: Declarações açodadas, exoneração, denúncias de corrupção e muita confusão pela frente.

Resumo da ópera: Muito embora se diga que em política tudo é possível. A história desse estado já provou que não. Gladson, Petecão e Rocha escolheram caminhos sem volta para as eleições de 2022. Quem sabe nas eleições de 2024, 2026 ou em 2030 se juntem novamente. Aí, sim, tudo é possível. Mas agora é impossível. Cada um escolheu um caminho sem volta.

“E a Ti, Senhor, como de hei de buscar? Quando Te procuro, meu Deus, estou à procura da felicidade. Que eu Te procure para que minha alma viva, porque meu corpo vive de minha alma, e minha alma vive de Ti. Como, pois, busco a felicidade”? (Confissões de Santos Agostinho)

. O presidente JB, reagiu às pesquisas que não lhe são favoráveis; aproximou-se ainda mais do Centrão para garantir a governabilidade e a reeleição.

. Bolsonaro também vai abrir a porta do cofre para 2022; em 2023 será um ano de escassez (provavelmente).

. Nos últimos dias, o governador Gladson Cameli deu um plus na gestão; alguns secretários é que continuam na manimolência.

. A propósito, o governador teria se confessado com o bispo ou foi apenas uma pacificação das relações?

. Cesário Braga foi visto comprando picanha também.

. Marcus Alexandre, pelo que se houve, vai entupir de votos a chapa do PT de deputados estaduais.

. Como dizia o delegado-xerife Walter Prado, quando deputado estadual, é preciso ouvir a voz rouca das ruas.

. Segundo ele, quem não escuta a voz rouca das ruas pega peia nas urnas porque a voz do povo é a voz de Deus.

. Nem sempre, mas às vezes é!

. Temos em um Brasil hoje um choque entre o “conservadorismo” e um modernismo além desse tempo na questão de valores; tese antítese.

. Conservadorismo não quer dizer “atrasado”, muito menos “modernismo”, avançado!

. O “modernismo” pode ser precipitado, impetuoso, insensato, desajuizado e arrojado.

. Na verdade, é um movimento dialético; Hegel parece ter razão; porém Soren Kierkegaard se opunha com o seu existencialismo cristão.

. Coisa pra doido ficar pensando.

. Antigamente quando uma garota passava um jovem assobiava fiu-fiu; ela ficava corada, sorria faceira, não olhava com gosto, e se ia em sua graça.

. Faça isso hoje que a cobra fuma:

. Comé que é seu ta-ra-do?!

. Pois é, as mulheres mudaram com o tempo; os homens também; deixaram a abordagem romântica, platônica, pura para uma proposta imoral, indecorosa e sexista.

. Assédios, abusos são crimes!

. O eixo do poder machista se desloca por força de lei a favor de uma sociedade mais justa para as mulheres.

. Bom dia!