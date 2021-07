Receita lança programa para ajudar 108 empresas do Acre a cumprir obrigação tributária

Tem novidade na área de segurança pública no estado. Foi publicado no Diário Oficial desta quinta-feira, 22, a criação do Centro Integrado de Comando e Controle do Estado do Acre – CICC/AC.

O Centro será composto por pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública – SEJUSP; Polícia Militar do Estado do Acre – PMAC; Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre – CBMAC; Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC; Instituto de Administração Penitenciária – IAPEN; Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/AC; Instituto Socioeducativo do Estado do Acre – ISE; Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU.

Entre outras atribuições, o CICC/AC vai ser responsável por encontrar uma resposta rápida durante o gerenciamento de risco de crises, promovendo a mobilização, de forma ágil, de equipes e recursos governamentais para pronto atendimento a crises, urgências e emergências que demandem atuação conjunta dos órgãos e entidades da Administração Pública e otimizar a utilização dos recursos tecnológicos disponíveis, para o rastreamento imediato, processamento e geração de dados das ocorrências de crises, urgências e emergências.

Cabe ao Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública nomear os Coordenadores Gerais dos Centros Integrados de Comando e Controle, sendo eles Oficiais Superiores da ativa (Polícia Militar/Corpo de Bombeiros Militar) e Delegados de Polícia Civil em atividade ou profissionais em igual cargo que se encontrem em condição de inatividade.

O Disque-Denúncia integra o CICC/AC, sendo uma central de atendimento à população para recebimento de informações e denúncias sobre quaisquer eventos, criminais ou não, resguardado o anonimato em relação ao denunciante, sendo regido por Portaria a ser expedida pela SEJUSP a fim de disciplinar seu funcionamento.