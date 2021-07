Conheça alguns projetos inovadores que facilitam o seu dia a dia

Foto: Mika Baumeister do Unsplash

Não é novidade nenhuma que websites e smartphones são um mercado em crescimento. A maior parte das pessoas hoje pode dizer que a sua vida cabe num smartphone, pois eles têm aplicativos para todas as ocasiões, independentemente da sua idade ou profissão. Existem, inclusive, diversos aplicativos que já não conseguimos viver sem, de tantas vezes que os acessamos diariamente.

É o caso, por exemplo, do Google Maps ou do Waze, para chegarmos aos lugares que queremos — seja apenas para ver se o trânsito está ruim de casa ao trabalho, ou mesmo para descobrir o caminho em uma cidade totalmente desconhecida para nós. Outro exemplo são as redes sociais: quanto tempo você consegue ficar longe do Instagram, do Facebook, do WhatsApp ou do TikTok?

No entanto, nunca é tarde para inovar e desenvolver mais plataformas que irão ser benéficas para o nosso dia a dia. Cada vez mais empresas e governos investem em aplicativos e sites que visam suprir necessidades da população. Neste artigo iremos mostrar alguns exemplos de plataformas que podem tornar a sua vida mais fácil em termos de conveniência, de saúde e até de entretenimento — assim como mostrar os esforços do estado de Acre para incentivar a criação de plataformas e projetos inovadores.

Plataformas e aplicativos inovadores

Como a saúde é a prioridade número um de muitos brasileiros, o governo de Rio Branco fez um esforço para facilitar esta área. Em maio de 2021, o governo garantiu a possibilidade de os cidadãos fazerem agendamentos e cancelamentos de consultas médicas através de um aplicativo desenvolvido pela prefeitura. Com o tempo, este aplicativo terá consequências muito positivas na população de Rio Branco, tornando a marcação de consultas mais cômodas, beneficiando especialmente a população idosa e com restrições motoras.

Foto: Isaac Mehegan do Unsplash

O próximo aplicativo que iremos apresentar pode ajudar a poupar ou até a ganhar alguns reais extra. O BlaBlaCar é um aplicativo que liga condutores que planejam fazer viagens de longa duração com passageiros à procura de uma viagem com o mesmo percurso. Assim, você pode compartilhar a viagem e os custos dela com alguém que queira ir para o mesmo destino que você. Este novo “táxi” para viagens de longa duração é mais acessível e conveniente que outros métodos de viagens longas.

O mundo do entretenimento tem crescido significativamente nos meios online. Tal como os serviços de streaming, que juntaram a experiência do cinema com o conforto da nossa casa, existem outras plataformas que procuram tornar as atividades mais convenientes para todos. Um exemplo disso é a criação de cassinos online grátis, que possibilitam sentir toda a emoção e a diversão de jogos de cassino reais por meio do seu computador ou qualquer outro device conectado à internet. O uso destas plataformas oferece ainda algumas vantagens em relação aos casinos físicos, pois existem cassinos online que permitem reinvidicar diferentes tipos bônus para aproveitar os jogos ao máximo.

Iniciativas e inovação no estado de Acre

O governo brasileiro tem feito esforços para o desenvolvimento tecnológico do estado e apoiado iniciativas que visam fazer o mesmo. Umas das iniciativas mais aplaudidas foi a edição 2020/2021 dos Prêmios Professor Samuel Benchimol e Banco da Amazônia de Empreendedorismo Consciente, que tem como objetivo premiar projetos inovadores que visam o desenvolvimento da Região Amazônica, tendo mais de R$ 300 mil disponíveis para dividir entre os projetos premiados.

Mais recentemente, os representantes do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre reuniram-se para debater as Rotas do Desenvolvimento para setores econômicos do Acre. Aqui foram discutidas diversas ideias e propostas para os setores do Turismo, Economia Criativa, Agronegócio, Tecnologia e Inovação, Construção Civil e Comércio Exterior.

Foto: Startup Stock Photos do Pexels

No que diz respeito a aplicações inovadoras, a Samsung Brasil criou um programa de inovação que visa apoiar projetos promissores no desenvolvimento de sustentabilidade e inovação. No final de 2020, três universitários do Acre foram escolhidos para participar no programa Samsung Ocean Lab #3 por desenvolverem uma jardineira sustentável automatizada gerida através de um aplicativo móvel. Com o aplicativo é possível determinar as necessidades de cada planta, o clima ambiental e ainda integrar diferentes lojas na app que facilitam a compra de materiais necessários para o cultivo e conservação das plantas. Com a ajuda do app, mesmo quem não tem experiência alguma de jardinagem consegue cuidar das suas plantas.

A verdade é que o mundo empresarial e o governo estão de olho no que as novas tecnologias têm para oferecer, não só para auxiliar o cidadão comum mas também para trazer benefícios no desenvolvimento de diversos setores da economia brasileira.