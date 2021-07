Fórum debate “Rotas do Desenvolvimento” para setores econômicos do Acre

Representantes do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre, estiveram reunidos na tarde desta quarta-feira, 14, na sede da Federação das Indústrias do Acre (Fieac), para debateram sobre as perspectivas que visam aquecer a economia do estado. Esta foi a primeira reunião presencial, desde a pandemia. A próxima reunião do Conselho Consultivo ocorrerá no início de agosto.

O presidente da Federação das Indústrias do Acre e do Fórum, José Adriano, detalhou que o fórum representa caminhos para o crescimento de seis setores econômicos: Turismo, Economia Criativa, Agronegócio, Tecnologia e Inovação, Construção Civil e Comércio Exterior. “Estamos sempre dispostos a debater o desenvolvimento da economia acreana. Estamos há dois anos analisando e temos cinco temas para dialogar e buscar alternativas”, explicou.

Em meio a reunião, José Adriano debateu o projeto de lei elaborado pelo governo do Estado, que prevê investimentos de R$ 20 milhões para incentivo das micro e pequenas empresas de construção civil do Acre.

O Programa de Estímulo à Construção/Geração de Emprego e Renda, é um projeto que visa fazer com que todas as obras, com valores até R$ 400 mil, terão suas licitações direcionadas exclusivamente para as micros e pequenas empresas, assim classificadas conforme definição do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. “Os órgãos terão a oportunidade de dialogar nesse processo de contratação. Essa é a proposta que estamos apostando para aquecer o setor. A proposta foi desenhada pela Federação das Indústrias, com parceria do Sebrae, Senai e Ministério Público do Trabalho. Com o programa vamos atingir todos os municípios”, declarou o presidente da Fieac.

Na área do turismo, foi apresentado um projeto em cooperação com a Alemanha, cujo objetivo é fortalecer a economia local em municípios selecionados de todas as cinco regiões do Brasil, por meio da cooperação entre o Poder Público e Sociedade Civil no planejamento e na implementação de uma estratégia para o turismo sustentável.

O coordenador da câmara técnica do comércio exterior, Assurbanipal Mesquita, disse que o grande desafio é o início das obras da estrada de Pucallpa, no Peru, que, segundo ele, já está avançada.

Mesquita contou ainda que em breve vai começar os voos Internacionais de Cruzeiro do Sul à cidade peruana. Além disso, existem os investimentos da empresa Dom Porquito para o comércio no Peru.

Assuero Veronez, coordenador da câmara técnica do agronegócio, disse que a pandemia deu uma travada na economia local, segundo ele, o consumo da carne teve uma queda no Acre. O coordenador ressaltou que um dos motivos do aumento na carne bovina é por conta do comércio exterior ter tido um consumo maior.

Ao fazer uma análise técnica do agronegócio e pecuária acreana, Assuero revelou que o fato do Acre ter se tornado área livre da aftosa deve refletir no aumento das exportações.

Para Veronez a pecuária do Acre só poderá comprar carne animal de estados com zona livre da aftosa, dos demais, só com a regularização. “A empresa JBS não tem autorização para exportação no Acre”, contou.

O Fórum é composto por câmaras técnicas, que são órgãos consultivos que propiciam consistência e agilidade na busca das melhores alternativas de soluções para o desenvolvimento econômico do Acre, tornando-se um importante espaço para defesa dos interesses das instituições e fortalecimento de ideias, oferecendo subsídios para as posições tomadas pelo Fórum por meio da participação direta das lideranças com o apoio do corpo técnico do Observatório. A equipe do Fórum, enviada aos municípios, é composta pelo consultor Osmar e pelo presidente da Câmara Técnica de Turismo, João Bosco Nunes.

O que é o Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre

O Fórum Empresarial é coordenado pelas Federações do Comércio (Fecomércio), das Indústrias (FIEAC) e da Agricultura e Pecuária (FAEAC), que são responsáveis por mantê-lo. A instituição passa a atuar com personalidade jurídica própria, tendo assim total autonomia em suas ações.

O Conselho, empossado na quinta-feira, 10 de dezembro, é formado por todos os integrantes do Conselho Deliberativo e complementado por outras instituições, órgãos e entidades, estabelecidas no Acre, convidadas oficialmente pelo presidente do Fórum. Os membros convidados foram: Federacre, Governo do Estado do Acre (representado pelos secretários de Indústria, Anderson Abreu; e de Turismo, Eliane Sinhasique), Sebrae/AC, UFAC, IFAC, Embrapa/Acre, Banco do Brasil, Banco da Amazônia (BASA), Caixa Econômica, Associação dos Municípios do Acre (AMAC), Prefeitura de Rio Branco, Suframa e IBGE.