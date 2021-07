PM desmente Renê Fontes e diz que diretor do Imac fez ameaças com arma de fogo e não houve mulher agredida

O Comandante Geral da Polícia Militar do Acre enviou uma nota de esclarecimento ao ac24horas na tarde desta quarta-feira, 14, desmentindo as afirmações proferidas pelo policial penal e diretor do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), Renê Fontes, em relação à uma confusão que aconteceu no último final de semana em frente à casa de festas Tardezinha, na capital acreana.

Segundo a Polícia Militar, a informação apresentada por Fontes ao jornal não condiz com a realidade dos fatos. “Os policiais militares realizavam patrulhamento ao longo da Avenida Ceará, quando avistaram um indivíduo se dirigindo ao estabelecimento “Tardezinha” com uma arma de fogo na mão. Imediatamente, a guarnição abordou o homem, que prontamente atendeu aos comandos dos policiais, e, após as averiguações, o homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, e conduzido à delegacia por 3 policiais. O homem não resistiu à prisão e não foi necessária a utilização de algemas”, assegura o coronel da PM, Paulo Cesar Gomes da Silva.

O Comando destaca que durante a realização da abordagem, uma segunda pessoa, que seria Renê Fontes, se aproximou, bastante exaltada e eufórica e portando uma arma de fogo. “[…]passou a ameaçar o autor, que já estava sob a tutela dos militares, chamando-o para vias de fato. Este homem atrapalhou e interferiu na ação legítima da Polícia Militar, teve que ser contido por um Policial Militar e, posteriormente, foi identificado como sendo um Policial Penal”, esclarece a PM.

Já com relação às alegações de agressão a uma mulher, que o diretor do Imac enfatizou em sua defesa, a equipe Policial Militar garante que não presenciou as referidas agressões e que a namorada do conduzido não possuía lesões corporais aparentes, e afirmou que não havia sido agredida por seu namorado.

“Ressaltamos, por fim, que todos os fatos apresentados acima constam no Boletim de Ocorrência produzido pelos Policiais Militares e entregue na Delegacia de Flagrantes junto com o conduzido”, finalizou o coronel.