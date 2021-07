Renê Fontes protagoniza briga que começou no Tardezinha e parou no meio da rua com a PM

O policial penal e diretor de Infraestrutura, Indústria e Atividades Rurais e Florestais do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), Renê Fontes, que também já foi chefe de departamento no Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) na gestão do governador Gladson Cameli (PP), protagonizou uma briga nesse final de semana que começou dentro da casa de festa Tardezinha e encerrou no meio da Estrada Dias Martins, em Rio Branco.

As cenas foram filmadas por populares e compartilhadas nas redes sociais. Ao ac24horas, Fontes confirmou que se envolveu numa briga, mas que o motivo teria se dado após avistar uma mulher sendo agredida dentro da casa de festas. As imagens mostram policiais militares abordando o policial penal no chão. Outro vídeo mostra Renê sendo contido por amigos após a abordagem policial.

“Presenciei um cara [sic] batendo numa mulher e intervi. Pedi para que ele parasse de bater nela e que se ele batesse iria prendê-lo”, afirmou Renê à reportagem, garantindo que a pessoa em questão chegou a ser expulsa do local por conta da agressão à mulher. No entanto, para ele, os PM’s que atenderam a ocorrência cometeram um equívoco quanto ao suposto agressor.

“Vi que quando ele [agressor] saiu da festa, foi preso em flagrante em frente ao Tardezinha. A PM pegou ele no flagra, mas depois ele saiu no carro dele dirigindo. Não sei se foi conduzido à delegacia. O agressor saiu da festa, foi abordado pela PM e liberado. Na saída, ele abaixou o vidro e me fez um gesto me ameaçando, dizendo que depois iria me pegar”, diz Fontes.

Foi nesse momento, garante Renê, que os policiais militares o viram respondendo ao gesto do suposto agressor. “E eles [PM’s] vieram desesperadamente para cima de mim. Fiquei sem entender nada, fiquei parado. Me jogaram chão. Ninguém pediu que eu me identificasse. Não apresentei nenhum tipo de ameaça à PM, não saquei arma, não agredi”, relata.

Renê, que também já foi candidato a deputado estadual, assegura que não estava alcoolizado e que apenas estava defendendo uma mulher que viu sendo espancada. “Nunca vi nenhum dos dois [vítima e suposto agressor] na minha vida. Só vi um homem batendo numa mulher e não aceitei”.

O diretor do Imac afirmou ao ac24horas que já requisitou imagens de câmeras de segurança do Tardezinha para se precaver. “Lá dentro ele agrediu ela. Estou aguardando a equipe técnica do empreendimento me repassar para comprovar essa ação”, encerrou.

Veja o vídeo: