Acreanos de 18 a 29 anos vão a Boca do Acre em busca de vacina

Com a vacinação do público geral de 35 anos retomada nesta segunda-feira, 28, e sem data estipulada para receber a primeira dose do imunizante, rio-branquenses de 18 a 29 anos estão se deslocando para outros municípios em busca de receber a primeira dose contra a Covid-19.

Neste final de semana, houve um deslocamento desse público com destino a Boca do Acre, localizado no interior do Amazonas, já que a saúde do município iniciou no último sábado, 26, a vacinação do público acima de 18 anos.

O anúncio da vacinação da faixa etária de 18 anos tomou conta das redes sociais no Acre. Internautas aproveitaram a situação para criticar a prefeitura de Rio Branco pela falta de um calendário com data estipulada acerca da vacinação para os próximos dias.

Ao ac24horas, o estudante de medicina veterinária da Universidade Federal do Acre, Natã Vieira, 22 anos, encarou uma viagem de 3 horas ida e volta de carro no sábado, até Boca do Acre. Outros colegas de curso o acompanharam em busca do imunizante. No local, ele e os amigos receberam a primeira dose da AstraZeneca e devem voltar em 90 dias para a próxima dose.

Segundo ele, a decisão do grupo ocorreu após a capital acreana não responder ao Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV) sobre a inserção de médicos veterinários e estudantes de veterinária no grupo prioritário.

“Fui juntamente com amigos da graduação de Medicina Veterinária e Biologia da UFAC. Nós fomos até lá porque desenvolvemos atividades relacionada com a nossa profissão e infelizmente a prefeitura não respondeu ao nosso Conselho, o CRMV, e por desenvolver essas atividades e entender que a vacina é a forma mais eficaz de prevenção, decidimos ir até Boca do Acre tomar a primeira dose. Foi muito tranquilo, nos receberam muito bem, pediram apenas documento de identificação e cartão do SUS no local que nos vacinamos (que foi na secretaria de saúde do município), muito rápido, tranquilo e com poucas pessoas”, afirmou.