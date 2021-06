A prioridade do PP é Mailza e não Gladson!

O governador Gladson Cameli não gosta de organizar e dominar diretórios de partidos, nem mesmo do seu, o PROGRESSISTA. Ele se realiza na política no contato com gente, com eleitores, enfim, com o povo.

Entretanto, a guerra pela única vaga ao Senado em 2022, liderada pelo grupo da senadora Mailza Gomes, presidenta regional do PP, reduziu ainda mais o espaço que, na verdade, Cameli pouco teve.

A entrada do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, aliado do senador Sérgio Petecão (PSD), como vice da senadora Mailza, minou a pretensão do PROGRESSISTA de marchar unido na reeleição do governador Gladson.

Gladson está em uma sinuca de bico. Não tem nenhum poder no diretório regional. É ingenuidade acreditar que a força do cargo de governador e a tinta da caneta vão lhe dar esse poder. A prioridade no PP é a reeleição de Mailza Gomes e não de Gladson, do contrário, Bocalom não estaria onde está. Se Gladson não apoiar Mailza, o PP pode até lhe negar legenda.

“Nada mais cretino e cretinizante do que a paixão política. É a única paixão sem grandeza, a única que é capaz de imbecilizar o homem”. (Nelson Rodrigues)

. A Rede Globo resolveu tomar vergonha na cara e reagir aos ataques do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) aos seus jornalistas.

. Tem mais:

. Decidiu dar espaço em seus telejornais às manifestações populares da oposição ao governo federal.

. Para o PT, a Globo é o capeta; para o Bolsonaro e seus aliados, o satanás.

. Pois é, continua com grande audiência.

. Jorge Viana, como fez em 97/98, começou a peregrinação política por Assis Brasil…

. Privatizar energia, água, educação, saúde é bom para o mercado financeiro e péssimo para o povo.

. Quem é rico não vai reclamar da conta de energia nunca!

. “Não existe crise para os ricos, só para os pobres”; frase do saudoso amigo Eleazar Machado.

. Uma quadrilha de moleques armados está tocando o terror nos ramais Tucumã, Zé Carlos, Garapeira e adjacências.

. Literalmente expulsando os moradores;

. Até as igrejas que faziam encontros com Deus para salvar essas almas perdidas temem ir para chácaras às margens do igarapé Judia.

. E a polícia?

. Bom a polícia vai até lá, olha, examina…

. E vai embora até ser chamada de novo.

. Tem mais jeito não, doutor!

. Bom dia!